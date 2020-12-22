這是正常狀況嗎？ 他po熱水器發爐照「大片燒焦痕+藍色火焰」

最近全台氣溫屢創新低，民眾回到家最想舒服地洗個熱水澡，不少家庭都有裝設熱水器，然而有網友在臉書社團爆廢公社po出一張熱水器「發爐」的照片引起網友們討論。

發文的網友問大家，「熱水器變這樣，是正常的狀況嗎？還是本身熱水器有問題，有沒有人遇過這種情形？」

從照片來看，網友家的這台熱水器裝設在陽台通風處，不過上方就是排油煙管，熱水器上方還冒出藍色火焰，萬一不小心燒到排油煙管，後果恐怕不堪設想。

此外，熱水器上方除了出現藍色火焰，還有一大片的不明燒焦情形，看起來也挺嚇人的，感覺快要把熱水器燒熔開一個洞。

底下有許多網友看了就留言說「太危險了，會氣爆」、「換掉啊，一台才一萬多」、「太可怕了」、「火開太大了吧」、「已經出問題了，建議快修理」、「管子破了。」

還有人指出這是「爐心燒熔了，快關水關瓦斯，快找人來換，這個沒處理好就是好多條人命」，其他人則說，「裡面的防火板破損了，表示熱水器沒救了要換新的。」