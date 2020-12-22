快訊

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

英國來台旅客及14天內有英旅遊史者 明起集中檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這是正常狀況嗎？ 他po熱水器發爐照「大片燒焦痕+藍色火焰」

聯合新聞網 / 綜合報導
熱水器「發爐」的樣子嚇壞許多網友。圖擷自爆廢公社
熱水器「發爐」的樣子嚇壞許多網友。圖擷自爆廢公社

最近全台氣溫屢創新低，民眾回到家最想舒服地洗個熱水澡，不少家庭都有裝設熱水器，然而有網友在臉書社團爆廢公社po出一張熱水器「發爐」的照片引起網友們討論。

發文的網友問大家，「熱水器變這樣，是正常的狀況嗎？還是本身熱水器有問題，有沒有人遇過這種情形？」

從照片來看，網友家的這台熱水器裝設在陽台通風處，不過上方就是排油煙管，熱水器上方還冒出藍色火焰，萬一不小心燒到排油煙管，後果恐怕不堪設想。

此外，熱水器上方除了出現藍色火焰，還有一大片的不明燒焦情形，看起來也挺嚇人的，感覺快要把熱水器燒熔開一個洞。

底下有許多網友看了就留言說「太危險了，會氣爆」、「換掉啊，一台才一萬多」、「太可怕了」、「火開太大了吧」、「已經出問題了，建議快修理」、「管子破了。」

還有人指出這是「爐心燒熔了，快關水關瓦斯，快找人來換，這個沒處理好就是好多條人命」，其他人則說，「裡面的防火板破損了，表示熱水器沒救了要換新的。」

延伸閱讀

水電工父沒挑強制排氣熱水器 10歲女一氧化碳中毒身亡

房東就是不換熱水器 害情侶中毒雙亡賠841萬

很療癒！他DIY修理電熱水器 不僅省1800元還挖出一大桶水垢

冷空氣報到 新北消防提醒熱水器使用安全

相關新聞

冬至湯圓這種口味沒人愛？ 網笑「整個冰櫃都給他們包了」

季節一到冬至，各家食品廠商推出各種不同口味的湯圓搶市。一名眼尖網友卻發現湯圓冰櫃中，竟只有一種口味沒人動，一整排的商品對比空蕩蕩的冰櫃十分顯眼。他將照片PO上粉絲專頁《新路上觀察學院》，並附註「孤單、寂寞、覺得冷」，也有網友笑回應「整櫃的冷氣都給它們包了」。

顧客怨「暱稱買包裹不能取貨」還公審 店員崩潰：我錯了嗎？

取件若是0元包裹，就必須出示證件，名字須與包裹上的名字一致，店員才可讓消費者取貨，避免消費糾紛。有超商店員遇到包裹名稱為「伶娘」，依照公司規定不可讓消費者取貨，想不到卻因此被消費者發網公審與客訴，讓店員相當崩潰，直言「我錯了嗎？」

灑尿屁孩道歉了！臉書私訊家樂福：玩過頭了會反省

昨日網友爆料，有2名男子竟在家樂福內灑尿，甚至在賣場內抽菸，引發網友群起撻伐。今日再有網友貼出2名男子私訊家樂福的道歉截圖，灑尿男子表示，「真的玩過頭了，我們會好好反省」，然而卻仍無法平息網友怒火，許多人依然支持店家提告，質疑「有真心道歉嗎？」

這是正常狀況嗎？ 他po熱水器發爐照「大片燒焦痕+藍色火焰」

最近全台氣溫屢創新低，民眾回到家最想舒服地洗個熱水澡，不少家庭都有裝設熱水器，然而有網友在臉書社團爆廢公社po出一張熱水器「發爐」的照片引起網友們討論。

小孩參加交換禮物卻變「清垃圾」大會？ 網友：真心換絕情

年底和聖誕節將至，一名家長幫小孩準備參加交換禮物的活動，卻連續收到過期或是沒什麼價值的「垃圾禮物」，由於送的東西和拿回的東西完全不成比例，也讓他十分傻眼。她因此上《爆怨公社》爆怨，大呼「小朋友的交換禮物能不能不要把大人的骯髒帶進來」。

他盼明年3月赴日賞櫻 網提「關鍵理由」勸退：別作夢了

新冠肺炎肆虐，多數人都殷切期盼疫情落幕，才能出國放風。有網友質疑，依照目前疫情局勢，明年3月能否到日本賞櫻，他擔心機票恐怕也會趁機漲價。其他網友則直言「我覺得沒辦法」，許多網友點出關鍵「來回隔離28天，要不要你自己選」。

一家6口凌晨停車繳費「只差5元」 好心人給硬幣機器卻全吐回

只差5元！一對夫妻與車上4名熟睡的孩子在凌晨時間受困在板橋火車站停車場，當時夫妻準備到繳費機繳費離開，機台顯示停車費200元，但他們找遍全車上下只能湊出195元，而繳費機台也不接受千元大鈔，連好不容易向路人借的5元全部退回，只好讓老公深夜到處問人換零錢，一家人有家歸不得實在好無奈！

知名冰店遭孩偷挖冰淇淋 母不認賠怒嗆：小孩子又不是故意！

餐飲店都很注重飲食衛生，加上新冠疫情影響，許多餐廳及公共場所皆實施嚴格的防疫措施。有間知名冰店傳出有小朋友擅自打開冰櫃和餅乾櫃挖冰，店家因衛生疑慮，要求家長將表層的冰買回，但家長卻不願意買單賠償，更怒嗆「又沒有標示不能自己動手」後便自行離去。事後，店家將事發經過寫下，並表示「正當冰看起來像自助冰店嗎？」

免車牌重機？ 路見「爆改款電動機車」 網批：越來越離譜

因環保意識抬頭，不少機車族都將油耗機車換成電動機車，但因法令對於電動機車的規範尚未完善，引起許多爭議。日前，一名正在等紅綠燈的網友發現，前面停著的電動車竟改裝的重機一樣，使他不禁直呼「現在的電動車越來越離譜誇張」！

三子女不繼承水餃名店 內行人揭「10年後絕對後悔」

日前，一名網友分享自己的親戚在台中經營知名的水餃店，不過最近打算退休，3個還在讀大學的孩子卻都沒有接手的意願。貼文曝光後，立刻引發熱議，還有網友笑稱，「出社會當過社畜就會自動回去接了」、「感覺小孩5至10年後會後悔」。

一張油畫看出台灣是藝術沙漠？全國首獎太擬真 引發網友論戰

從油畫首獎，就可評斷台灣藝術水準？由王源林文化藝術基金會舉辦的竹梅源文藝獎，日前公布第6屆全國油畫創作比賽得獎畫作，其中奪下第一名的作品以擬真的公車內景為創作主題，引發網友熱烈討論，卻也意外掀起台灣藝術水準的論戰。

回顧那些年消失的品牌 網友：國小運動會都會有好幾箱

還記得以前常吃的食物嗎？隨著時間的流逝，雖然商品越來越多樣化，但是許多令人懷念的商品卻是再也沒有出現過了。近日一名網友在網路上發文提問過去熱門卻消失的品牌。沒想到此貼文一出，引來大家熱烈討論，也紛紛勾出許多人兒時回憶。

熱門新聞

一張油畫看出台灣是藝術沙漠？全國首獎太擬真 引發網友論戰

免車牌重機？ 路見「爆改款電動機車」 網批：越來越離譜

冬至湯圓這種口味沒人愛？ 網笑「整個冰櫃都給他們包了」

吃到飽拿炒飯被朋友嫌浪費 內行反曝「這一區」最地雷

吐司冷凍後變難吃？日達人教這招鎖住吐司美味

三子女不繼承水餃名店 內行人揭「10年後絕對後悔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。