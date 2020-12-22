灑尿屁孩道歉了！臉書私訊家樂福：玩過頭了會反省

昨日網友爆料，有2名男子竟在家樂福內灑尿，甚至在賣場內抽菸，引發網友群起撻伐。今日再有網友貼出2名男子私訊家樂福的道歉截圖，灑尿男子表示，「真的玩過頭了，我們會好好反省」，然而卻仍無法平息網友怒火，許多人依然支持店家提告，質疑「有真心道歉嗎？」

一名女網友昨（21）日在Dcard以「在家樂福裡面尿尿」為題發文，並貼出3段IG限時動態，2名年輕男子不顧旁人眼光，公然在賣場內灑尿，旁邊還傳出女性的嘻笑聲，影片曝光後，引發網友群起撻伐。

影片中可見，身穿白色帽T的男子站在貨架附近，隨著鏡頭逐漸拉近放大，可以看到男子在小便解放，完全不管底下擺放的商品，或是有沒有造成他人困擾，更扯的是，隨後他們又挑選另個區域，重複同樣的不禮貌行為，甚至直接在賣場內抽菸。

誇張行徑引發網友眾怒，紛紛痛批，「有夠沒品，狗都比你們乾淨」、「噁心死了，可憐8+9（屁孩）」、「真沒公德，底層垃圾」、「家樂福告起來啦！」兩人承受不住輿論壓力，今日已透過臉書與家樂福道歉。

根據網友貼出的截圖顯示，2名灑尿男子紛紛向家樂福致歉，私訊「我是昨天在家樂福小便的其中一個，做出這種事真的很抱歉，我很誠懇地跟家樂福道歉，也很誠懇地向幫我們清理善後的工作人員道歉，我們會好好面對這次自己作出的事，也會記取教訓，真的玩過頭了，之後不會再做這種傷風敗俗的事，真的對不起還害你們名譽受損」。

另一名灑尿男子則私訊「我真的很抱歉昨天做出這種事，今天帶著誠懇的態度來道歉，我會記得這次的教訓，也會好好面對做出這種事的後果，好好反省自己做錯的事，以後我不會隨地亂大小便，也很不好意思毀損您家樂福的名譽」。

然而兩人道歉仍無法平息網友怒火，網友痛批「這樣道歉有用？有真心道歉嗎？先向家樂福賠錢出面道歉再說吧，打打字看不出來誠意在哪，大家都有享受好好購買逛街的權利，而不是去那聞他的尿味的，白目當有趣，就要有本事對自己做的事情負責，這樣下次做事情前才會長點腦子」。

還有人留言「做錯道歉天經地義，但這不代表就能得到原諒」、「那是因為鬧大才道歉，沒鬧大在做的當下就是覺得自己又沒錯，無聊當有趣，沒教養就不用出來丟人現眼好嗎？」