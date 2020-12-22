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他盼明年3月赴日賞櫻 網提「關鍵理由」勸退：別作夢了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發問，明年3月是否能去日本賞櫻。 美聯社
有網友發問，明年3月是否能去日本賞櫻。 美聯社

新冠肺炎肆虐，多數人都殷切期盼疫情落幕，才能出國放風。有網友質疑，依照目前疫情局勢，明年3月能否到日本賞櫻，他擔心機票恐怕也會趁機漲價。其他網友則直言「我覺得沒辦法」，許多網友點出關鍵「來回隔離28天，要不要你自己選」。

有網友在PTT發文表示，他原定今年3月到日本賞櫻，計畫卻被疫情打亂，住在日本的朋友甚至嘲笑他，連櫻花都看不到，如今疫苗已經問世，他問，明年3月是否能去日本賞櫻？機票是否會大幅漲價？

其他網友則一面倒勸退，留言「我覺得沒辦法」、「別作夢」、「我二月的票都退了」、「觀落陰有機會」、「現在還在高峰呢，至少要到明年年底」、「我預約11月賞楓都覺得很抖了」、「疫苗都還沒施打」、「天元宮比較有機會」、「現在看起來…很拚」。

許多網友點出關鍵的「居家隔離時間」，留言「我猜回來還是要14天」、「去關14天，回來關14天，要不要你自己選」、「回來關14天，我看大部分公司會叫你填離職單吧」、「多請14天防疫假」。

日本媒體21日報導，日本境內的新冠肺炎確診病例，加上鑽石公主號乘客，已超過20萬例。疫情進入第3波擴大，除了東京首都圈等大都市以外，地方都市傳染也加速，總計已死亡2930人。

日本 PTT 疫情

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