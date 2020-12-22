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冬至湯圓這種口味沒人愛？ 網笑「整個冰櫃都給他們包了」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖截自《新路上觀察學院》
圖截自《新路上觀察學院》

季節一到冬至，各家食品廠商推出各種不同口味的湯圓搶市。一名眼尖網友卻發現湯圓冰櫃中，竟只有一種口味沒人動，一整排的商品對比空蕩蕩的冰櫃十分顯眼。他將照片PO上粉絲專頁《新路上觀察學院》，並附註「孤單、寂寞、覺得冷」，讓網友們笑回應「整櫃的冷氣都給它們包了」。

網友貼出的照片中，可以看到該冰櫃除了傳統的花生、芝麻湯圓以外，還有許多其他不同的創新口味，例如紅豆口味、流沙口味湯圓，但就只有「抹茶湯圓」一種還疊得很高，讓人猜想是否因不受消費者喜愛，才沒什麼人去動。孤零零的樣子十分可憐。

對此現象，許多網友也提出了自己的觀察，有些吃過卻不愛的網友說「連我愛吃抹茶的人，吃了都覺得像在地獄」、「煮到一半破掉，我還以為在煮青醬口味」、「不好吃，連糖水都會變苦」；也有人護航「我最愛的口味！我家附近抹茶全賣光！」、「抹茶湯圓就是要配牛奶和蜜紅豆啊，超好吃欸」。還有抹茶控網友表示「之前的辻利抹茶口味還可以，現在這種的雖然比較便宜，但是味道…」、「不是抹茶不好吃，是這個做得不好吃」。

冬至 湯圓

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