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知名冰店遭孩偷挖冰淇淋 母不認賠怒嗆：小孩子又不是故意！

聯合新聞網 / 綜合報導
遭小孩偷挖，事後報廢的冰淇淋及米脆餅。 圖／正當冰臉書
遭小孩偷挖，事後報廢的冰淇淋及米脆餅。 圖／正當冰臉書

餐飲店都很注重飲食衛生，加上新冠疫情影響，許多餐廳及公共場所皆實施嚴格的防疫措施。有間知名冰店傳出有小朋友擅自打開冰櫃和餅乾櫃挖冰，店家因衛生與防疫疑慮，要求家長將表層的冰買回，但家長卻不願意買單賠償，更怒嗆「又沒有標示不能自己動手」後便自行離去。事後，店家將事發經過寫下，並表示「正當冰看起來像自助冰店嗎？

店家將事發經過公開在粉絲專頁上，並說明當時正忙到一半突然看到有小孩把冰櫃打開，手上不但握著米脆餅，更自動的挖百香果冰放進去，還大聲跟一旁媽媽囔囔著說他要吃這個。店家也補充道，當時該名小孩不但沒有消毒，還將冰櫃門半邊全開，嚇壞所有現場的人。

事後，礙於衛生問題及疫情關係，店家決定對方需賠償冰櫃裡未封保鮮膜的百香果口味表層部分，且說明這有衛生的疑慮，因冰淇淋無法透過高溫殺菌。對此，該小孩的媽媽卻回應表示「你們的冰櫃上面又沒有寫不可以打開，我們都去吃自助餐那都是自己挖的啊！所以小朋友才會自己打開冰櫃啊，你現在要我賠償多少？我只能接受賠一半！因為是你自己冰櫃沒有寫不能開！我們各負責一半！」

對於這位媽媽的回應，店家則表示願意把表層挖起來裝外帶，總共只算六球百香果的價錢，但不能接受須負責一半價錢的提議。沒想到那位媽媽竟開始往門口退，邊大聲地說：「那我就都不要賠償啊！不能接受那我就都不付啊！走！我們走！」便帶著全家人離開冰店。

對此，店家也說明事後所報廢的商品包含「超過15球百香果冰」、「巧克力冰、香草、冰奶茶、冰芋頭、冰花生鮮乳冰各3~5球」、「米脆餅十來隻」。店家也表示，會想把事發過程寫下來的原因在於「自保」，因在這個人人都可以匿名給商家差評以及造謠毀謗的時代，不求公審這組家庭客人，但需要明確保護自己的立場，因「我們沒有做錯任何事，我們也已經給了很多誠意期望讓事情圓滿落幕」。

疫情 冰淇淋

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