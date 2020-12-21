一張油畫看出台灣是藝術沙漠？全國首獎太擬真 引發網友論戰

從油畫首獎，就可評斷台灣藝術水準？由王源林文化藝術基金會舉辦的竹梅源文藝獎，日前公布第6屆全國油畫創作比賽得獎畫作，其中奪下第一名的作品以擬真的公車內景為創作主題，引發網友熱烈討論，卻也意外掀起台灣藝術水準的論戰。

「真的是嚇死我了，不說我還以為是用照片去比賽欸！」一名PTT網友在八卦板貼出一張以公車為主角的油畫作品，由於實在太像照片，讓發文者驚嘆不已，「公車畫得好就算了，光線、街景、反射也都畫很到位！」

這是2020年竹梅源文藝獎的油畫比賽首獎「下一站，幸福」，創作者呂振揚也在臉書上分享完成畫作的過程。

眾多網友見到這幅油畫的細膩畫工都大為讚嘆，直呼不輸手機的拍照效果，「鬼神般的技藝」、「這個光影太強大了」、「別騙我、這其實是手機照出來的吧」、「比安卓手機在IG上拍照解析還高」、「我好像坐在公車裡」、「連街景都這麼逼真，鬼才」、「他有畫司機，要看後照鏡的反射」。

而在一片稱讚聲中，有部分網友持不同意見，「像照片的油畫，根本沒什麼藝術性」、「寫實流派不代表不需要『創作』…這幅畫只是單純畫很像，幾乎沒有創作的成分在裡面」、「畫得很好，但是我看不見靈魂」、「畫工強，不過充其量就是個宇宙第一強匠。有時要靠藝術感（或炒作）才能成為大師」、「擬真畫10幾年前歐美、日本就流行過，只能說台灣真的是藝術沙漠」。

但對於這幅畫「只有技術，沒有藝術」的批評，也引起不少人反駁，「問為什麼不看照片就好，就是當年印象派嘴寫實派的點」、「人家只是炫技，不代表只能畫得跟真的一樣」、「音樂裡面也有炫技比賽曲，很多競賽中都有。技巧本身就已經有意義存在，看你怎麼想」。