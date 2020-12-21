三子女不繼承水餃名店 內行人揭「10年後絕對後悔」

日前，一名網友分享自己的親戚在台中經營知名的水餃店，不過最近打算退休，但3個仍是大學生的子女皆沒有接手的意願。此貼文一曝光，立刻引發網友熱議討論，許多人皆直言「一開始都會說不想接，但外面混一混又都會跑回來接了」、「感覺小孩5至10年後會後悔」。

原PO在PTT的八卦板上發文分享，親戚在台中經營水餃店，且生意好的非常誇張，一天至少能賣2000顆以上，光請純包水餃的員工就有3位，且實際去吃過也確實真的好吃，但最近親戚打算退休，家裡的三個子女也沒有想繼承家業的意思。原PO也補充道，這三個子女目前皆還是大學生，且都是全台排名前四大的大學。

對此，原PO也表示親戚不希望將家業外傳，正在猶豫是不是該直接關店。對於親戚家的狀況，原PO便好奇發問，如果爸媽經營小吃名店，「會選擇接家業？還是做自己有興趣的領域？」

此文一出，便引起多方網友討論，部分留言表示可以選擇改變經營方式，「可以做網購賣啊！比外面上班好」、「只是不想自己動手包以及端盤子而已」、「請個店長或等小孩30至35歲」、「真不接就店面及技術轉讓，一次收個幾百萬元當退休金」、「改賣冷凍水餃呀！企業化經營」。

但也有人說明，這些等到這三個子女出社會後，遲早會回去接，「一開始都會說不想接，但外面混一混又都跑回來接了」、「有些送出國讀書，回來混一混社會又回家接店」、「年紀大了就會回來了，大概30歲吧」、「出去工作後就會回來了」、「不要給小孩錢，出去工作一陣子就會覺得接家業好了」、「放小孩出去工作，領3至5萬薪水，5年後哭著回來求繼承家業」。