公司交換禮物爽抽電腦螢幕 一打開瞬間從天堂跌到地獄

聖誕節將至，許多朋友和公司都會玩交換禮物，但光看包裝可不準，華麗的外表下可能是廉價的詐騙禮物。一名男子在公司跟同事玩交換禮物，誤以為收到電腦螢幕，打開竟是生活用品的組合，讓他哭笑不得。

一名網友在爆廢二公社PO文，有男子在公司的交換禮物抽到牛皮紙包裝的禮物，從外觀看像是一個電腦液晶螢幕，還有電源線露出，他開心地和禮物合影。殊不知一拆開竟然是綠色塑膠盒黏著馬桶疏通棒和超小型砧板，那條電線則是假的，讓原PO直呼是「地獄禮物」。

網友表示：「史上最難忘的禮物」、「從天堂掉到地獄的感覺」、「這打開直接翻臉」、「重量不對吧」、「很用心的禮物」、「少一塊木板當螢幕不然更像」、「盤子幹嘛不買紅的，還能拿去拜拜」、「這砧板是要辦家家酒嗎？也太小」。