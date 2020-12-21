兩段式左轉不夠？ 這縣市迷宮系路標七段式讓人騎到像鬼打牆

這是什麼神秘符號？只是要左轉，卻得如此大費周章！機車「兩段式左轉」爭議不斷，引發用路人對路權及安全問題的討論，台灣機車路權促進會也多次在全台各縣市發起「待轉大富翁」行動，訴求取消機車待轉規定。

然而近日有網友在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出一張路標的照片讓許多人看了滿頭問號，直問「這要人怎麼騎？」還有人不相信怎麼會設計出這麼難騎的路線標誌，根本是考倒用路人。

網友貼文表示「左轉好難」，不過仔細一看，下方黃色的警示標語還寫說「往西港外環道車輛，請直行由橋下迴轉」，底下則有網友指出，這個曲折的路線是在台南，因為上方有西港大橋，橋橫跨曾文溪，且附近還有分隔島，所以沒辦法直接轉。

還有人回說這是南科上班日常，「總共要轉七次才到得了」、「貪食蛇」、「好一個藏寶圖」、「迷宮系路標」、「看起來像蝴蝶結」、「我朋友的螢幕解鎖手勢」，不過也有網友笑說，這對在台北市騎車的人來說是小case，因為有一堆禁轉路口。

當地網友指出，「習慣就好，這裡是因為過大橋後走錯必須先右轉再從橋下回轉到左邊再上橋樑。」

事實上，先前就有網友在ptt上討論西港大橋下的待轉區設計相當危險，甚至一不小心可能變成「保齡球瓶區」，有人則感嘆「西港交通那邊真的讓人搖頭」、「西港那邊交通真的被弄爛」、「建案帶動人潮，車流量愈來愈大了。」