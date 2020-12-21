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菲律賓移工洗完頭不吹直接來上班？網友熱議頭痛後遺症

聯合新聞網 / 綜合報導
吹頭髮示意圖。 圖／ingimage
吹頭髮示意圖。 圖／ingimage

國人從小被教導洗完頭要吹乾，才不容易頭痛感冒，一名網友在職場看到菲律賓移工一早洗完頭來上班，許多人都頂著濕漉漉的頭髮，他疑惑菲人都不怕這樣對身體不好嗎？

一名在工廠上班的網友在PTT發文，他表示公司有聘用大量移工，許多是菲律賓籍，他發現移工搭公司車前來時，很多女性都是剛洗完頭來上班，而且頭髮超濕，看起來像是洗完後毛巾擦一擦就出門了。他說小時候都被長輩教導洗完頭不吹，老了會頭痛，為什麼菲律賓的女孩都不怕？

很多網友表示也有觀察到類似現象：「我果園裡的菲律賓外勞也是這樣」、「印尼人也是」、「東南亞的好像都不會吹乾」、「你去馬尼拉看就知道，早上上班很多都濕的，還以為下雨」，還有人指是跟國情有關：「你在熱帶國家可能走一走就乾了」、「菲律賓電費貴，加上電路爛，用吹風機還有燒掉的風險」。另外不少人認證洗完頭不吹，上年紀後真的會常頭痛。

洗完頭不吹真的會頭痛嗎？台北立市聯合醫院中醫院區中藥師黃裕昌表示，中醫認為頭為諸陽之匯，所有陽經匯集到頭部，若頭部常常裹著濕氣，頭部經絡運行的氣會受影響，如果洗髮沒吹乾又吹到冷風，更容易風邪、感冒。

菲律賓 頭痛 移工 洗髮

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洗頭不吹乾 易有頭痛後遺症

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