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辦桌的龍蝦頭不能打包？內行人道真相勸最好別吃

聯合新聞網 / 綜合報導
辦桌的龍蝦頭很多都被重複利用。本報資料照
辦桌的龍蝦頭很多都被重複利用。本報資料照

許多辦桌喜酒會準備龍蝦大菜，並擺上蝦頭，看起來相當氣派。一名男子去吃辦桌想把龍蝦頭帶走，卻遭業者阻止，他疑惑這不也是菜餚的一部分為何不能拿，網友道出背後真相。

一名男網友在PTT發文，他去吃辦桌，看到龍蝦沙拉的龍蝦頭又大又完整，想說要打包帶回家煮湯，卻有廚房的人走過來提醒不能拿，就把龍蝦頭收走了。他疑惑辦桌的龍蝦頭真的那麼珍貴嗎？為什麼不能帶回家？

網友表示很多辦桌的龍蝦並非一桌一隻，所以龍蝦頭要回收重複擺盤：「龍蝦頭去過的辦桌比你還多」、「一尾龍蝦肉分三桌」、「頭歸頭，一般吃到的蝦肉應該是明蝦」、「有次別桌龍蝦都上了，只差我這桌，等有一桌龍蝦吃完收走，我這桌就上菜了，你知道為什麼了吧」。

還有人勸他別拿：「不要拿，那不知道凍多久了根本不新鮮」、「會想帶回家煮湯真奇葩」、「拿新鮮的擺盤很浪費，所以就是一直回收舊的擺盤，那其實不新鮮你也別帶了」。

曾有一名自稱家裡做辦桌20年的網友在部落格奉勸大家別隨便吃辦桌的龍蝦頭，他認識的數十個廚師沒一個例外，都會把龍蝦頭回收下次再利用，而且一隻龍蝦的肉會分給數桌，有良心的是兩隻龍蝦分三盤，也有見過一隻分三盤，只是很多客人愛啃龍蝦頭，他看到時心想那個頭都不知道做第幾年的忌日了，你居然還吃得這麼開心。

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