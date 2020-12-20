大考中心慘遭負評刷爆 考生怨氣爆棚：害我上不了台大

談到學生時代的回憶，除了社團、戀愛等美好事情外，升學考試也是每個人的必經歷程。有位網友在「Dcard」PO文，他表示意外發現大學入學考試中心在Google上的評分不佳，點開評論幾乎是學生們的負面留言，讓他直呼「考生都很派喔」。

一位網友在「Dcard」上PO文，他表示半夜時無聊用Google Maps亂逛，竟發現大考中心的評分僅2.6顆星，好奇點開評論後發現全是考生的負評，除了「害我上不了台大的垃圾機構」、「我學測下去，你評分也下去吧」、「什麼都做不好，網頁做的亂七八糟，真的需要的找不到」、「萬惡的淵源」，爆笑評論讓原PO大呼「考生都很派（台語，壞的意思）喔」。

爆笑評論曝光後，貼文底下網友紛紛回應「謝謝原PO提供期末娛樂」、「在學校經過大考中心的時候，都想過怎麼沒人來潑漆」、「自己好好讀書努力準備就不用XX了」、「考不上跟大考中心有什麼關聯，抱怨行政跟抱怨自己沒考上是兩回事吧」；趣味貼文意外引起論戰，有網友出面緩頰「蠻好笑的啊哈哈哈，大家這麼認真幹嘛」，另外有台大學生表示大考中心只有一、二樓，那棟大樓的其餘樓層都是生科院的學生，提醒大家「氣憤之餘不要賭爛一整棟的人們」。

大考中心遭負評刷爆意外引起網友熱議，原PO也出面更新文章，他安慰落榜考生沒考上理想學校再努力也不遲，即使沒動力重考安於現狀也不是壞事，文末還提醒網友們別再亂罵大考中心。