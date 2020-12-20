糖果機內見「老鼠偷啃棒棒糖」 媽嚇壞：不敢給小孩玩了

百貨公司為了搶攻親子商機，因此引進遊樂器材供孩童玩耍，然而昨（19）日一名媽媽帶孩子到百貨公司逛街，途中兌換代幣讓小孩玩棒棒糖機台，結果卻意外看到裡面有隻「老鼠」在啃棒棒糖，嚇得她火速帶孩子回家洗手消毒。

原PO在臉書社團「內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團」貼出一組照片，並表示原本兌換代幣讓小孩玩棒棒糖機台，沒想到竟瞥見老鼠偷啃棒棒糖，震撼畫面讓她頭皮發麻，由於事關衛生問題，她趕緊通報工作人員。

事後，工作人員拿出黏鼠板處理，同時換了一根全新的棒棒糖給小孩，原PO發文提醒「來百貨公司有玩這台機器的可能要注意，棒棒糖趕快丟掉」，並透露「不會再讓孩子玩了」。

貼文一出，網友留言回應，「米奇妙妙屋」、「太可怕了」、「吃到飽的概念」、「天啊太噁了，棒棒糖全部要丟掉，機器應該消毒的」、「這是夾老鼠，不是夾棒棒糖」、「我快吐了，以後不敢給小孩亂玩」。