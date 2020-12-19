她訂飲料備註「少珍珠」收到店員暖心字條一看尷尬了！

台灣手搖飲料店佈滿大街，其中珍珠奶茶是不少民眾的最愛，日前一名女網友就表示，在訂購飲料時，特別備註「不要太多珍珠」，沒想到收到飲料卻尷尬到不行，因為該飲料本來就沒有珍珠！

原po在「爆怨公社」發文表示，早上想喝個飲料，咬一咬軟軟的珍珠，但礙於牙齒痛很不舒服，在訂購時特別備註「不要太多珍珠」，沒想到收到飲料時，看到店員附上一張便條紙寫下「黑糖鮮奶茶本來就沒有加珍珠，我們另外請您吃」，並畫下一個笑臉的符號。

原po訂購的飲料是「黑糖鮮奶茶」，並沒有珍珠兩字，鬧出這樣的小插曲也讓她直呼「完全尷尬癌發作，我早上腦袋怎麼了」。