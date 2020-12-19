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等紅燈旁車副駕突亂丟垃圾！下秒隔壁賓士車駕駛反應網讚爆
日前有一輛TOYOTA汽車在等紅燈的時候，副駕駛竟然打開窗戶，往外面亂丟垃圾，這舉動讓人傻眼，不過下一秒停在隔壁的賓士車突然打開車門，做出一個霸氣的反應，讓網友直呼「太療癒了！」
網友在臉書「爆料公社」發表一段影片，表示日前在下班的路上，在等紅燈的時候，看到前面有一台白色TOYOTA汽車副駕駛座從窗戶亂丟垃圾到馬上路，結果旁邊一台C300賓士車駕駛見狀，下一秒便打開車門，直接撿起垃圾丟回TOYOTA副駕駛窗戶裡，接著馬上開走了。
此舉讓後面直擊的原PO直呼太帥了，其他網友看了也說「好療癒」，網友也紛紛留言說「帥爆了」、「我以為只會在國外影片看到」、「是個溫馨的故事」、「C300這次終於不是黑到紅了！」、「大哥就是狂！」、「頭又大的副駕應該有傻住」、「太有正義感了」。
其實在2016年台灣也有出現過一名「正義姐」，她騎機車在台中市區時，發現前方有小客車駕駛將垃圾亂丟出車外，女騎士直接上前彎腰撿起垃圾，仍進車內反制，結果駕駛惱羞成怒，又二次丟出垃圾，落在後方車子引擎蓋上，車主氣得破口大罵。
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