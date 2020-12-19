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他聖誕禮物送「木魚」怕被揍 網一看造型狂敲碗

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享自己的聖誕交換禮物，卻吸引一堆網友敲碗。圖擷自爆廢公社二館
原PO分享自己的聖誕交換禮物，卻吸引一堆網友敲碗。圖擷自爆廢公社二館

一年一度的聖誕節又快到了，親朋好友都會準備禮物交換或送禮，禮物如果夠有創意，也會受到不少人喜愛。有位網友近日發文分享，稱聖誕節交換禮物打算送木魚，不曉得對方會不會喜歡，但網友一看他的木魚造型，紛紛敲碗，因為該款木魚造型竟然是知名卡通「鹹蛋超人」的頭。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示「聖誕節交換禮物如果對方拆開看到我送的超人力霸王造型的木魚，對方會不會把我打死」，只見照片中有一大一小木魚，都是以鹹蛋超人的頭為本體，眼睛還做出金光效果，就連錘子也有特別設計成魔法棒造型，相當特別。

貼文一曝光後，許多網友紛紛留言，「對方不收，我收」、「很酷耶」、「感覺挺高級哈哈」、「我也想要啊，跟我交換吧」、「哪裡買，認真」、「沒關係，這個我可以」、「很有創意欸哈哈哈哈」、「這個好燒」、「不然你在多送一顆鹹蛋好了」、「蠻值得抽到的禮物」。

事實上，該款木魚是由MEDICOM TOY公司在2016年推出，為了慶祝鹹蛋超人（ウルトラマン）播映50周年，特別請來「都築佛壇有限公司」的店主都築數明（つづきかずあき）一起參與製作，不過該木魚售價也不便宜，定價由91800日元（新台幣約2.5萬元）起跳。

聖誕節 交換禮物 卡通

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