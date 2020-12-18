不爽被外送大姐叫阿姨 34歲女嗆「小心負評」反遭網批

一名34歲的女子點外送來吃，因不滿看起來年約50歲的大姐稱她「阿姨」，便直接糾正對方以後別這樣叫，以免收到負評。不過這名大姐被糾正後，完全不承認有稱她「阿姨」，讓該女子氣炸，發文要大家評評理。不料，網友對此事看法幾乎一面倒，覺得女子因為這樣就要給負評，實在很玻璃心。

臉書社團「爆廢公社二館」17日一篇貼文吸引大眾注意，一名女網友指出，這幾天跟男友一起叫了外送，食物送來後發現，外送員是一名年約50歲的大姐，這名大姐似乎沒想那麼多，見到原PO就說，「阿姨，東西給你們」。

對此，女網友有些不太開心的糾正她，「妳以後出去外送不要叫別人阿姨，要叫人家姐姐或小姐，不然會被人家給負評」，不料大姐打死不承認剛剛有這樣叫原PO。後來女網友進屋後問男友，她到底有沒有聽錯，結果男友也說有聽到。

這也讓原PO怒氣指數狂飆，發文要廣大外送員以後注意，「麻煩不要叫阿姨」。她也說，自己才34歲而已，「難道我長得很老嗎？」她更強調，對方比她老很多，還叫她阿姨，「真的是很難聽而且還叫錯」。

文章一出，大多網友表示，「叫阿姨就要給負評，還真大牌」、「阿姨您說的這些我們都知道了」、「都有年紀了就不要硬要當姐姐，人家嘴就不甜沒辦法」、「有沒有這麼玻璃心啊？」、「那位50歲大姐，會不會跟阿姨妳一樣才34？」

不過也有少數網友認為，嘴巴甜一點總是不吃虧，「被50歲的人叫阿姨，確實會被氣到沒錯」、「我都叫帥哥美女」。