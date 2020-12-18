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他到自助餐店夾5樣居然要160元？ 網見菜色秒懂：難怪
不少外食族喜歡到自助餐店用餐，但常常有人認為自助餐店的計價方式根本是老闆的「自由心證」。日前就有一名網友到自助餐店夾了一盤菜色結帳卻要價160元，簡直讓他不敢相信，他上網詢問網友看法，許多人就認為他夾了一種單價高的食物，因此也並非完全不合理。
原PO在PTT八卦板發文表示，日前到自助餐店吃晚餐，夾了滷牛腱、番茄炒蛋、芹菜炒香菇、青花菜及干絲小炒，但沒想到整盤夾完卻要160元，原PO懷疑是自己聽錯，於是重複複誦「160？」老闆娘給予堅定的回答，「牛肉比較貴，謝謝」。原PO相當傻眼，直呼「這裡是台中，不是台北」，並詢問網友們「這樣要160？認真？」
許多網友看了原PO附上的照片，紛紛直指「牛腱」是價高的原因，有人就說「你去單買滷牛腱也是比較貴的」、「貴在牛肉吧」、「牛肉的確貴，差不多120～140」、「那小堆牛肉他大概算你100」。
不過，大部分的網友們也認為原PO夾的菜色要價160元「真的太貴了」，紛紛直言「台中感覺物價跟台北一樣了喔」、「台北了不起120，台中起飛了」、「為什麼會有台中比台北貴的錯覺」。
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