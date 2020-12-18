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她花1498元領包裹一拆驚覺受騙 網見反安慰：賺到了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文表示日前請家人付款1,498元代收包裹，沒想到她回家拆開包裹才驚覺受騙，但網友看了她收到的商品反而安慰「賺到了」。圖擷自爆料公社
一名女網友發文表示日前請家人付款1,498元代收包裹，沒想到她回家拆開包裹才驚覺受騙，但網友看了她收到的商品反而安慰「賺到了」。圖擷自爆料公社

近年來網購詐騙猖獗，最常見的就是民眾已付款取貨後，才驚覺包裹內的商品根本不是自己買的東西。日前就有一名女網友分享自己的被詐騙經驗，她請家人付款1,498元並代收包裹，沒想到打開卻發現根本是詐騙，然而許多網友看完後，反而認為她收到這種東西根本「賺到了」。

原PO在臉書社團「爆料公社發文表示，日前家中收到寄來的包裹，由於她本人不在家，便請家人代收付款，等回到家再親自拆開包裹。沒想到，原PO回到家拆開包裹後才驚覺受騙，發現裡面根本不是裝著自己買的東西，而是4條不曉得是什麼作用的軟膏，更慘的是，家人已付出1,498元，本想打電話聯繫客服卻也打不通，「年關將近，大家真的要小心，不要再被騙了」。

許多網友看了原PO的受騙遭遇後，發覺其實原PO收到的軟膏是西班牙當地有名的頸紋霜，一條要價約台幣400、500元，認為原PO「反而賺到了」，不少人就留言安慰，「這個東西出名！好用啊！」、「西班牙頸紋霜好用喔！我還特地請空姐朋友幫我買」、「這頸紋霜一條好像也要400多，這詐騙寄的東西也太好了吧」。

不過，也有其他人提醒原PO，此商品雖然頗有名氣，但她收到的卻也有可能是仿冒產品，建議原PO來路不明的東西最好不要隨意使用，才能保障自身安全。

一名女網友發文表示日前請家人付款1,498元代收包裹，沒想到她回家拆開包裹才驚覺受騙，但網友看了她收到的商品反而安慰「賺到了」。圖擷自爆料公社
一名女網友發文表示日前請家人付款1,498元代收包裹，沒想到她回家拆開包裹才驚覺受騙，但網友看了她收到的商品反而安慰「賺到了」。圖擷自爆料公社

爆料公社 網購 詐騙

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