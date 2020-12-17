女生花半個月薪水買名牌包！ 他嫌「就是個logo」 網：很值得

許多人會努力存錢或省吃儉用為了購買心愛的商品，有網友就好奇，有些女生會拿半個月以上的薪水去買「名牌包」，但他認為名牌包既不獨特也沒功能性，實在無法理解，於是想問問網友們的想法。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他相當好奇，一般女生月薪幾萬，若高一點算十萬，卻拿半個月以上的薪水去買一個「毫無機能性可言、單純只有logo」的名牌包，且重複性相當高、容易跟很多人背一樣，「論獨特性沒獨特性，論功能性也沒功能性」，於是想問問網友，「請問這種心態到底是什麼？」，引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「男生為啥買超跑，在都市開也不能飆，跟toyota沒兩樣啊」、「男生開雙B要一年的薪水，而且滿街都雙B欸」、「因為背著的時候很開心阿，半個月而已很值得」、「像買ps5在客廳供著沒時間玩一樣，看到就開心」。

有網友則表示，看重品牌設計且非常耐用，「還好吧！我皮夾是LV的，可以烙印上英文縮寫，感覺有個人化，而且耐用耐看可以用很多年」、「喜歡品牌的logo跟包包的設計又不想買仿冒包，或是小牌仿照大品牌樣式的包包」、「有一定年紀了，東西不能只在看數量，要提高自己的質感」、「LV皮夾2萬怎麼用都不會壞，還越來越亮」、「質感和耐用度就真的有差嘛，而且消費過程和售後服務也很不同」。

有部分網友則認為是為了滿足虛榮心，「虛榮心啊～包包就是個有功能性的配件，不過也是款式真的好看，不說別人眼光，自己很喜歡拿了也很爽」、「大部分不外乎是炫富、犒賞自己、收藏吧，懂包的男生的確不多...我也不懂老婆的包包為啥這麼貴」、「證明自己買的起並督促自己賺更多錢」。