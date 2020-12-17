情侶到「火鍋界LV」名店慶生遭老鼠鑽褲 店員淡定捕鼠

到一家平均消費單價至少2000元以上的「火鍋界LV」餐廳用餐，竟然蒙上一輩子的陰影？一名男網友就在網上發文控訴，他帶女友到餐廳慶生，女友突覺地上有東西在動，褲子好像有風吹過，起身覺得腿癢便甩了甩，竟有一隻老鼠從褲管裡掉出來。事後，服務生淡定抓起老鼠，並沒有向他們收取費用，也在粉專宣告休館2天。

原PO在Dcard美食板發文，開頭警告「此篇慎入，不太適合吃太飽的人觀賞」，內容提及他與女友到有「火鍋界LV」之稱的餐廳慶生，突然女友驚覺地上有東西在動，褲子好像有風吹過一樣，「2分鐘內，馬上來了3個服務生，好像知道接下來會發生什麼事一樣，要我們先離開座位」，2人起身離開座位後，女友突然覺得腿癢癢的，腳一甩，竟有一隻老鼠掉出褲管。

最讓原PO傻眼的是，一旁的店員一臉早就知道會發生這種事一樣，「淡定的抓起老鼠，放入盒子裡，再把我們請出去，說抱歉這餐不會跟我們收錢，但那又如何？」原PO直呼當下看見放在桌上的食物瞬間讓他們反胃到不行，女友也直接嚇哭，直到現在還是覺得隨時會有東西爬上腳，連飯都吃不下，「如果可以選擇，我寧願選擇付了這餐的錢，而不是得到這樣的回憶」。

許多網友看完後都紛紛留言直呼，「好恐怖，火鍋界LV這個稱號真的先不要了，有本事收這個價連衛生都處理不好嗎？從沒有在餐廳直接看到老鼠過，何況在這種高單價餐廳，用想的就好恐怖」、「以它的價格這是根本不該出現的失誤啊！直接變成一輩子的陰影...要收那個價格，品管麻煩就要做到相對應的標準」、「請去投訴，這樣他們才會有所改善」。

然而，原PO文中投訴出現老鼠的火鍋店，在事發隔日於粉專公告休館2天，就有網友猜測應是業者要進行消毒作業。