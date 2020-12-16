她察覺衣服洗完香到不行 一問發現男友「假會」：根本災難

日常做家事時，不少家庭會選擇使用一款可以直接丟入洗衣機洗滌衣物的「洗衣球」，洗衣球表膜遇水溶解後即會流出濃縮洗衣精，既省事又方便。不過，就有一位女網友分享男友的超天真做法，他將洗衣球「剪」開倒入，並認為洗衣精太少量會洗不乾淨，而一口氣加入足足5倍分量，意外讓清洗完的衣服「香到不行」，讓原PO看了既好氣又好笑。

原PO在Dcard女孩板發文，表示最近與男友開始同居，兩人平均分配家事，但某次男友洗衣服洗了非常久，而且意外把衣服「洗得很香」，像是把整盒洗衣球丟進去洗一樣，讓她覺得非常奇怪。原PO察覺異狀後隨即檢查家中洗衣球的數量，果不其然在短時間內少了很多顆。

於是原PO決定突襲男友洗衣服的過程，意外發現男友把本該直接丟進洗衣機裡的洗衣球給「剪」開，並連續放了好幾顆進去。事後，男友還得意洋洋的告訴她，「怕一次剪太少顆進去，可能會沒香味，所以才會多剪幾顆倒進去」，而原PO眼看男友浪費了這麼多顆，也不禁傻眼哭喊，「拜託！一顆就可以洗得又香又乾淨啦！」

許多網友也都被這段故事逗樂了，紛紛留言直呼，「下了5顆，那根本災難」、「我媽之前也拿去剪...」、「看到最後一幕笑了一聲出來」、「男友太可愛了吧」、「五顆也太恐怖...我家只要加太多，洗完還是覺得有泡泡欸！」

也有網友分享洗衣技巧，「洗衣球直接丟下去就可以了，盒子上都有用法...個人最多用兩顆～不能再多了，不然會太香」、「不用洗衣球，我都用柔軟精跟洗衣精，這樣也可以洗乾淨」、「洗衣球的表層膜會溶解～其實那個膜蠻薄的也很容易破掉啦」。