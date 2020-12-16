持振興券加鈔票消費因需找錢遭拒 網怒回「店員沒邏輯」

振興券消費時限只到年底，許多民眾趁著購物、用餐時使用，店家統一收納後再向政府兌換。但有網友分享，日前持振興券消費時搭配大鈔，卻遭店員反駁，「這是用振興券換現金！」，過程曝光引起網友熱烈回應。

有網友於《爆料公社》上發文分享，他日前去餐廳吃飯，結帳金額為598元，因考量到手邊還有未使用完的振興券，原PO便以一張500面額的振興券加上一張千元鈔結帳。不料卻遇到店員表示「不能用振興券換現金」，對此原PO感到十分氣憤，更直呼「到底是誰邏輯有問題？」

網友紛紛留言表示，「可以啊，找902元啊，有啥毛病？」、「不覺得這樣是要用振興券換錢欸！單純用振興券吃東西，剩下的零錢就不夠當然拿一千啊！又不是兩張五百的振興券，如果是這樣才是用振興券換錢吧」、「人家是沒100才拿1000，你們是邏輯不好還是算數不好？」、「為何樓主不能把振興券先花掉？剛好身上又沒百鈔，拿一千有什麼問題？」、「振興券優先扣掉剩下再付現金呀，是有多難？收銀找到邏輯不好的，顧客真的會很崩潰！」、「到底哪裡用振興券換現金？邏輯死？」。