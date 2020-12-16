台北婚宴兩人包3600超失禮？網揭這關鍵決定價碼

每逢收到喜帖，最困擾的問題莫過於紅包究竟要包多少才不失禮。一名網友收到紅色炸彈，說明兩個人去台北參加朋友婚禮想包3600元，不過卻被其他朋友勸阻「3600只能一個人去」，讓他頓時覺得與現代社會脫節。其他前輩看到這個問題，指出「看飯店價值來包紅包」應該是基本常識，建議原po可以再想想。

原po在PTT上發文請教大家紅包該怎麼包，原本兩個人一共想包3600，消息傳到朋友群組，卻被嗤之以鼻認為「3600是一個人的價碼」，等同原po的預算得再拉高一倍。「年輕的時候一個人包3600是超好朋友欸」，聽到這個不成文規定之後，他驚訝昔日「麻吉價3600」現在已經淪為最低標準，問大家是不是經濟起飛太久自己卻沒跟上？

不少人以自身經驗分析，在台北辦婚宴一桌算兩萬就好，若2個人3600元「新人不就賠錢了嗎」。部分網友也附和表示，若是3600還嫌貴還是不要去好了，交情不夠就不要勉強自己。「不熟到只願意包一千八那你去幹嘛，你很餓嗎？」還建議原po可以包1200元請人帶過去就好。

然而支持原po的也大有人在，直說3600再上去就是6000了，死黨才包這個價格。「想宴客又不想虧錢乾脆不要宴啊」、「結婚還想賺錢」、「賠錢是干賓客P事」，「結婚請一堆不熟的討紅包」，討厭只有在結婚和生小孩時想到周遭的人。

暫時撇開交情，有留言認為「看飯店價值來包紅包不是基本常識嗎」，並以台北為例，有點規模的場地很難有一桌兩萬內的，讓原po有個參考標準。另外也有網友提供妙計，這次控制在3800元，下次看對方回禮怎麼包，「結婚換你炸他，他一定會包比你當初的多」。