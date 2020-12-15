搭客運南下台中！司機卻「忘下交流道」 12乘客被載到台南下車

台灣交通便利，許多人往返各地都有各種交通工具可供選擇，但日前有一位民眾分享超扯遭遇，某天凌晨搭客運從新北三重南下台中，但司機卻「忘記下交流道」，一路開到台南新營，而中途明明有乘客及早發現並向客服人員反映，但對方卻稱「沒辦法處理」，讓在車上12名乘客全都傻眼。

原PO在臉書社團「爆料公社」公開版發文表示，日前搭客運從三重南下台中，當時車內共有12名乘客同行，沒想到司機竟「忘了下交流道」，沒在台中站停車，而是直接開到台南新營，中途有乘客發現立即打給客運公司客服，卻得到「沒辦法處理」的回應。

原PO提及，司機有在中途停靠西螺休息站，並稱要自掏腰包叫計程車送車上12人回台中，但由於當時正值凌晨，叫不到計程車，司機便決定「繼續載12人南下台南新營」，這讓原PO相當氣憤，大罵「是沒辦法派一輛車來嗎？為何需要到新營再坐回台中？中間浪費那麼多時間，有問過每個人都同意嗎？」

這段故事讓所有網友們看了都直呼「超扯！」，不禁跟著大罵「這客運的處理方式也太讓人傻眼了」、「乘客損失的時間和金錢是誰要負責承擔？」、「這司機未免也太扯」、「直接打公路總局比較快！」、「回到台中已經天亮了！」、「如果是不常搭夜間客運的人會哭出來吧！」。