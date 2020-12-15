女大生分享防疫旅館三餐 網友見照片超羨慕

新冠肺炎疫情在台灣雖然比較趨緩，但防疫工作仍然持續當中，只要從國外返台的民眾，就得要居家隔離、住進防疫旅館14天，而許多人也對防疫旅館裡的設備、餐飲感到好奇。就有一名女網友在《Dcard》貼出自己在防疫旅館裡所吃到的三餐照片，豐盛的內容讓許多網友們大讚超豐盛。

原PO在美國加州讀大學，日前剛回台灣，依照規定住進防疫旅館暫時隔離14天，昨（14）日她PO文稱讚防疫旅館設備和飲食很值得。原PO說自己住的房間是18坪，有客廳、廚房、睡覺的房間、大理石浴室，但重點是食物超好吃，而且多樣化還不會重複。

女網友在論壇貼出自己在防疫旅館吃到的三餐。 圖／翻攝自《Dcard》

從照片中可看到每種餐點都相當豐盛，早餐有「肉鬆麵包+葡萄」、「芭樂+香腸麵包」，午餐有「豆豉排骨+滷汁豆腐+鳥蛋+A菜」、「炒米粉+紅燒豆腐+高麗菜+黑胡椒馬鈴薯」，晚餐則是「紅燒魚排+蔬菜」、「咖哩牛腩+saffron rice+木耳」，讓原PO看了大讚「防疫期間沒什麼動，所以根本不餓，可是食物實在是太好吃到我即使飽了都還是會硬吃完」。

照片一貼出讓許多人看了直流口水，「會不會兩個禮拜出來變圓了呀？感覺伙食真的超棒的」、「也太豐盛了吧，不說以為來度假的」、「好想吃」、「敲碗房間」、「原po隔離完後，我想體重應該很可觀」、「看起來好讚，而且營養都很均衡耶」。