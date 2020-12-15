鄰居樓梯間掉垃圾不管 外籍男靠memo紙教訓立即見效

沒有人想住在垃圾堆，自己垃圾自己處理是常識吧！一對外籍夫婦搬到一傳統公寓，大讚非常漂亮，惟鄰居似乎未有好好維持環境衛生，不時在樓梯間隨處掉垃圾。外籍男指與妻子已多次替鄰居清理，忍無可忍下想到將寫有粗口字詞的便條貼在垃圾旁邊，提醒對方自行解決垃圾，沒料這招竟然奏效，翌日部份垃圾果然被清理掉，令他不禁驚喜又無奈，直言沒想過要「將自己置於與他們相同的水平上」才能解決問題。

在台居住的外籍男日前於facebook群組「Foreigners society in Taiwan 臺灣外籍劇團」發文，指與太太上月搬至松山區饒河夜市附近一間古老而漂亮的公寓，大讚居所的環境漂亮得「值得刊登於美國家庭裝飾雜誌」。外籍男表示自己與太太也是愛乾淨的人，不過住進新居才發現部份鄰居常常於梯間亂拋垃圾，起初他和太太也會主動清理垃圾，並在入口留下了一張紙條提醒對方，惟後來他們發現鄰居從沒改善。

外籍男指，得知掉垃圾的鄰居以往也曾被投訴，往往改善短時間後又故態復萌，感到忍無可忍，「這對所有鄰居都是難以接受和不尊重的」。因此他想到一個方法，就是將寫有粗口字詞的便條，逐張貼於每件垃圾旁邊，希望以強烈的方法提醒對方將垃圾棄於正確位置。

翌日他竟發現，梯間一支被棄置多個月的雪條棍竟然被清理掉，令他不禁驚喜直指「這方法有用」。他說，事後已自行清理所有便條，慨嘆竟要「將自己置於與他們相同的水平上」才能逼使對方守規則。

帖文引起網友討論，有人認為外籍男的方法有創意，亦能直接教訓影響環境衛生的鄰居，笑言下次應在便條上寫上中文提醒字句。另有網民認為，外籍男的方法其實製造了更多垃圾，也可能會破壞鄰里關係，質疑他只要直接跟對方反映便可。

不過他則回應，指其他鄰居已多次投訴，故自己不介意當「壞人」，「即使他們永遠恨我，覺得我是混蛋外國人，我也會承擔這個責任」。他續說，將在梯間安裝一個鏡頭，提醒鄰居亂拋垃圾會被罰款。

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文章授權轉載自《香港01》