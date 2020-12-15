手上有戴戒指要注意了 換電池不小心會多出現一圈「肉色」

手上有戴戒指的民眾要小心了，一個小小的換電池動作，可能就會發生後果不堪設想的意外！有網友在臉書社團爆怨公社po出一張手指頭受傷的慘況照片，起水泡、發腫的樣子讓人看了觸目驚心。

該名網友發文表示，他拆卸20A（安培）的18650串連電池時，不小心讓正極、負極兩條線接觸到戒指，結果「啪」一聲，戒指瞬間不知道到達了溫度幾度，手指就這樣燙出了一個戒指水泡痕跡。

底有有網友留言表示「短路電流很高的，去看醫生吧」、「第一次看到戒指水泡，也太痛了」，也有網友指出自己工作時手上都不會佩戴任何金屬飾品，看過太多案例了，「還好你這個電池安培數不大」、「導電最佳金屬就是金銀銅。」

還有人開玩笑說「直接獲得真皮戒指」、「還以為是戴戒指戴到變死皮」、「好可怕，竟然瞬間會變這樣」、「限量版的」、「肉色戒指代表堅定不移的愛，浪漫」、「魔戒是選主人的，而它將帶來強大的力量」。其他人則感謝這名網友分享自己的經歷，「長知識了，要趕快跟身邊的人講，生活處處是危機。」