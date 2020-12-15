PTT八卦板禁談「蘇貞昌打統編」 板主祭違者處份引公憤

行政院長蘇貞昌日前參訪台灣漫畫基地，使用三倍券買漫畫送孫女，卻意外被網友發現結帳時打上行政院統編，令許多網友紛紛發文議論。豈料，PTT八卦板板主arsonlolita卻發出公告指出多篇相關新聞分享已流於政治心得文，「因此將相關新聞無卦內容禁止回文，違者水桶退文」，引起許多網友不滿。

PTT八卦板板主arsonlolita於14日發出公告，指出蘇貞昌買漫畫送後續相關新聞，已過多篇流於政治心得文洗板，因此「相關新聞無卦內容禁止回文，違者水桶退文處分」。

板主也針對蘇貞昌漫畫送統編相關新聞「標註S」，強調該系列文章已受板主關注，「除非有重大，否則只能用推文回應；標記！者勿以任何方式回應（同標題亦同），違者該文退回並水桶一個月」。

PTT八卦板板主arsonlolita發出公告禁談「蘇貞昌打統編」相關新聞，違者祭出處份，引發網友公憤。圖擷自 PTT八卦板

板主提出這項公告後，引起網友強烈爭議，有人就留言表示「霸氣護航，準備高升囉」、「謝謝版主示範如何管制網路言論」、「無重大八卦是你判定的喔？說不定後面有八卦還沒挖出來」、「為什麼不能討論？自我審查喔」、「戒嚴囉～」、「國民黨的就不會被S，什麼道理！」、「以前這些政府人事物爭議也沒在管制的，現在要冷靜滅火嗎？」

然而，也有不少網友支持板主的做法，紛紛發言力挺，「真的太多了，又沒有新的卦，不要再統編了啦」、「集眾超量洗文，這個要管一管」、「早該禁了！一堆老梗發問，都重複了還在問」。