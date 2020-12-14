網拍賣「鴨仔蛋」遭民眾檢舉 意外掀起網友論戰

線上購物快速方便，成為新的消費主流，舉凡衣服、電器、生鮮食品皆能購買。近日一名女網友在電商平台上看到業者出售鴨仔蛋，但她認為不該在網路販售活體，因此檢舉這項商品，沒想到卻意外掀起網友論戰。

原PO在「Dcard」發文表示，「電商平台可以賣受精卵？生的鴨仔蛋已經算是活體了吧，還是我孤陋寡聞，食物與寵物一線之隔」。只見賣家於商品介紹打上「一顆生的鴨仔蛋，天涼冷不保證孵得出，可以養顏美容和補身體」，目前已出售1000多顆，

原PO認為，法律及電商規定網上不可販售及運送活體，此產品不是煮過、冷凍，更不是一般未受精的蛋，而是已成形並可以孵出生命的活體，並強調提醒「請不要去網購動物，你不會知道在運送途中牠們遭遇了什麼，打開紙箱根本就是碰運氣，可能還活著或是死掉，動物的生命是讓你跟賣家賭一把的嗎？」

貼文一出，多數人不認同原PO的看法，「確實是孤陋寡聞，我們家的看護也會叫我幫他訂，其實就是食物而已，請尊重各國文化」、「鴨仔蛋本來就是這樣，沒必要道德綁架」、「鴨仔蛋是越南國家的美食之一」、「我在柬埔寨的時候看他們直接吃，頂多川燙一下」、「這不是賣活體吧！鴨仔蛋本來就長這樣」、「老實說很少人會買鴨仔蛋孵化，大部分都買來吃」。

但也有人認為，「我也會檢舉，運輸中孵出怎麼辦」、「賣家有問題耶，寫不保證孵的出，不就有種在賣給人孵的感覺」、「要吃就去店面買，網路賣這個爭議很大」、「這我也不能接受」。