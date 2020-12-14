外帶中薯縮水變小薯？麥當勞員工說出魔鬼原因

麥當勞堪稱台灣最受歡迎的速食店，營業額更是遙遙領先其他速食品牌。許多大人小孩都是麥當勞的死忠粉絲，除了大麥克等熱門的漢堡外，麥當勞更是常推出限定產品，也有薯條，咖啡，薯餅，冰淇淋等熱門品項。其中炸得金黃酥脆的細薯條是許多人心目中的經典，也是必點產品。然而麥當勞的薯條卻時常有分量縮水的爭議！近日一名網友在網路上控訴麥當勞的薯條份量偷工減料。此貼文一出，立刻吸引許多網友回應。

一名男性網友在Dcard上發文表示自己日前在麥當勞東湖分店外帶一份中包薯條，結果回家拿出薯條後他驚覺薯條沒有滿，這讓他有種被騙的感覺，十分不能接受。事後他po上照片要網友一起評理看這份薯條份量是否合理，同時也表示日後外帶一定要檢查。

沒想到此文一出吸引不同的想法的人，部分網友表示薯條沒有比較少並表示原po應該要當場檢查，「合理吧 你這個還好啊」，「這個一看就是正常的 剛炸起來的的薯條拿回家當然就會縮水ㄚ 」，「以後就直接當場檢查」「一拿到餐就要先檢查」，「拜託真的請檢查！不要每次再回來說薯條很少」，「合理。因為這叫中薯。」，「其實我覺得還好耶 沒有特別少得很誇張」，「外帶薯條 冷掉會縮水的」。

但有少部分網友贊同原PO，「薯條也沒多少錢，不知道員工是在省什麼」，「趕快去跟麥當勞投訴這樣真的偏少叫他們多補幾根給你」，「是有少一點」。

不過也意外吸引許多網友留言自己曾經的糟糕經驗，「我上次買組合餐，因為外帶所以就沒檢查，結果他少放四塊麥克雞塊給我…卻有記得給糖醋醬…」，「千島黃金蝦堡幫我千島醬多加一份最後到家打開漢堡發現他*的變成不要千島醬」，「上次叫麥當勞外送結果沒放糖醋醬」，「套餐明明配的是中薯，結果給我小薯」，「上次外帶麥脆雞套餐沒檢查結果他沒有給我麥脆雞」，「之前很常買四塊雞跟勁辣香雞翅常常被放成兩包四塊雞或兩包勁辣香雞翅」，「你這還好 我上次加大薯整包直接消失」。

曾做過麥當勞4年店員的網友跳出來補充，很多時候並非店員偷工減料故意給很少，而是因為薯條只有剛炸起來是硬硬熱熱的，回家冷掉之後會導致外觀看起來份量較少，其實重量都沒有變，只是口感觀感上的差異，他還舉例自己操作時都是加滿加好，鏟的小薯都是中薯份量、中薯就是大薯，還誠心建議還是內用比較好吃。