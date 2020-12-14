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一晚2380元！「床墊發霉、環境簡陋」她傻眼 網怒：給鬼住？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，房間的床墊發霉起毛球，而且沒有提供床單、枕頭和棉被。圖擷自facebook
網友表示，房間的床墊發霉起毛球，而且沒有提供床單、枕頭和棉被。圖擷自facebook

新北歡樂耶誕城於12、13日舉辦巨星演唱會，吸引大批人潮蜂湧至現場，周邊餐廳及飯店幾乎都已客滿，然而一名女網友抱怨，日前在訂房APP預定一間2380元的上下通鋪房，結果進房後看到眼前慘況，氣得她將照片PO上網，眾人看完傻眼直呼「給鬼住？」

原PO在臉書社團爆料公社」不滿發文，新北歡樂耶誕城於12、13日舉辦巨星演唱會，導致許多旅店的房間不是漲價就是客滿，由於待在房間的時間不長，因此唯一要求就是環境乾淨，後來和朋友看到價格滿意的旅店，當場立刻手刀下訂，殊不知正是惡夢的開始。照片中可見，房間的床墊發霉起毛球，而且沒有提供床單、枕頭和棉被，住宿環境差到離譜。

原PO提到，當下決定詢問櫃檯是否能退訂，對方表示「線上訂房無法退款」，無奈之下只能自認倒楣，並表示「店家在訂房網站提供的照片，根本美化再美化，大家如果要訂房住宿，記得爬文才不會跟我們一樣悲劇」。

貼文一出，網友留言回應，「不如去KTV算了，這種倒貼打死都不住」、「這間我兩年前住過！超級可怕，我睡覺根本不敢蓋他們的棉被，是我住過最可怕的地方」、「這個應該只比躺公墓好一點，寧可去睡善導寺！」、「房間會不會太陽春簡陋啊！」、「所以說要看評價，才不會踩到雷」、「好扯喔！還敢拿出來讓別人住」。

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