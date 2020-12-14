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長髮夢魘！她PO這款「超難用飯店吹風機」 2千人同怒：吹到懷疑手生

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨飯店附的吹風機很難吹乾頭髮。圖／取自爆怨公社
網友抱怨飯店附的吹風機很難吹乾頭髮。圖／取自爆怨公社

外出旅遊飯店配備相當重要，對長髮女生而言，吹風機好不好用是重點之一。有網友表示，到飯店遇到固定在牆壁上的白色小吹風機，吹頭髮真的會吹到懷疑人生，手按到要抽筋、頭髮卻還沒乾。其他網友也相當認同，留言「按到大拇哥都懷疑人生了」。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，「渡假到飯店遇到這種吹風機就很火」，並附上一張飯店常見配有的吹風機，吹風機固定在牆上不可移動，若要打開開關必須一直按著按鈕，手指不可鬆開，且這類吹風機風力很小，遇上長髮必須花很久時間才能吹乾。

該網友表示，用這種吹風機吹頭髮，一頭長髮吹到懷疑人生，手按到要抽筋了，頭髮還沒乾，最後索性放棄吹頭髮。她表示，覺得來找一隻旅行用大風量的吹風機，不然找飯店前先做功課，確認吹風機種類，她直言「附好的吹風機的才是好飯店」。

其他網友也相當認同，留言「我都自己帶自己的吹風機不然吹這個按到手痠」、「用那個吹到瘋掉，還會斷電，根本頭髮吹不乾，還會吸頭髮進去卡」、「吹到大拇哥抽筋」、「真的，到最後乾脆不吹了」、「吹到天荒地老」。

許多網友建議自備吹風機，留言「自己帶才不會火」、「我可以不帶老公的內褲，但不能不帶我的吹風機出門，超痛恨這種壁掛式吹風機啊！」、「可以帶一個會吹頭髮的男朋友」、「這種吹風機我也不行，不但按到手痠很難吹，吹完頭髮髮質也會變很乾，所以除非確定飯店有提供好的吹風機，否則我都自己帶」。

吹風機 爆怨公社

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