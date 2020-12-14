快訊

全台首份5大指標測退休力！國人平均僅54分 揭露生活最大隱憂

新增境外移入4例 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年夜飯預算編1.2萬被嫌貴 網友列多道大菜金額打臉他

聯合新聞網 / 綜合報導
年夜飯示意圖 本報資料照
年夜飯示意圖 本報資料照

離農曆新年剩不到兩個月，許多家庭已在籌劃年夜飯的內容。一名網友自曝家裡編列給年夜菜的預算為1.2萬，認為太高了，不少網友卻認為還在正常範疇內，因為許多大菜食材本身就不便宜。

一名網友在PTT發文表示，他們家每年要為家族的年夜飯準備食材，由於今年開始管帳，他發現年夜飯的預算為12000元，只知道其中一項是好市多的2000元牛小排。

他補充他是客家家族共18人，爸爸等五個兄弟一家出2～3道菜，共準備兩天的份。1.2萬這個金額讓他開始有點害怕過年，直呼已是紅包預算的一半，他問道這樣的年夜菜預算是正常的嗎？

網友大多表示很正常：「有認識一個大家庭過年光買牛肉就破萬」、「我家光雞湯就8800了怎麼可能一萬二可以搞定」、「若是海鮮大菜其實很貴」、「隨便幾隻白鯧就可以輕鬆破萬」、「一甕佛跳牆就這個價了」、「你是不是從來不去菜市場的？」。

還有人歪樓表示：「你們現在買年菜食材是打算放多久」、「家庭支出要記帳，之後還要被其他家人檢視，比較不正常」。

根據yes123求職網2018年的調查，上班族最期待吃到的年菜排名出爐，「烏骨雞湯」以3成6拿下冠軍寶座；「烤鴨」居於第2；第3到第5名則依序為「佛跳牆」、「清蒸魚」、「酸菜白肉鍋」。

延伸閱讀

婚姻如何走下去？掌握婆媳問題的關鍵那一席

在湖北，什麼菜都能粉蒸：傳承眷村兒時滋味的彭阿姨

三度加演！LINE TV搶先線下品嘗《大年初一前晚的那頓飯》

童年回憶！賣場驚見「經典神飲」 網歪樓：泳裝辣妹沒變老

相關新聞

年夜飯預算編1.2萬被嫌貴 網友列多道大菜金額打臉他

離農曆新年剩不到兩個月，許多家庭已在籌劃年夜飯的內容。一名網友自曝家裡編列給年夜菜的預算為1.2萬，認為太高了，不少網友卻認為還在正常範疇內，因為許多大菜食材本身就不便宜。

雙12網購iPhone結帳竟多出5千元 一看明細超崩潰

近年來電商利用雙11、雙12等特殊日子做促銷，成功製造話題也拉抬業績，消費者也開心的搶便宜，不過有網友抱怨昨（12）日在網路下單訂購iPhone手機，沒想到結帳卻發現得多付5000元，仔細看內容卻讓他傻眼，直呼荷包大失血。

全台糟糕夜市「這一處」被點名 網一面倒怒斥：別瞎說

台灣的夜市聚集許多美食與小吃，更是不少外國人來台指名必訪的地方，近日一名網友分享心中最糟糕的夜市，名單曝光意外引起網友論戰。

超商工作有年終嗎？員工曝「驚人數字」：不比大公司差

原PO在「Dcard」發文，自己在超商上班，最近想轉換跑道，不過家人希望可以待到領年終時，但身旁朋友都說工讀只有過年上班薪水雙倍，沒有領年終，「想請問超商工作沒有年終獎金是正常的嗎，還是我應該要認真問一下店長？」

8機車巷弄違停「擋救護車通行」 家屬嗆：出事誰負責？

不少巷弄因狹窄難行，便會劃上紅線以保持道路暢通，但昨（11）日晚上在高雄的一位老奶奶不小心從樓梯上摔下來，沒想到叫了救護車在要去醫院的路上，卻因為巷子裡停放多台違停機車，導致救護車通行緩慢。此情形讓家屬發文怒罵，「平時檢舉也沒改善，萬一是消防車要進來怎麼辦？」

準新郎問結婚總共要花多少錢？ 過來人曝6位數超高金額

結婚是人生大事，但結一次婚總共要花多少錢呢？日前一名網友表示，最近想跟女友求婚，但不知道結婚的預算要怎麼抓才好，便想藉此詢問網友「這些大概都要多少錢呢?」並說明自己目前的結婚基金是有大概有30萬，「這樣夠嗎？」

用自己的Uber Eats免運帳號幫公司訂餐 假日竟遭同事盜用

外送平台的普及，讓現代不少人三餐都會叫外送解決。日前，一名網友分享，因為自己有「優饗方案」不用運費，所以當公司需要叫外送時都是用他的Uber Eat帳號幫忙訂餐，但卻遇同事在假日期間仍使用自己的帳號。

他想用250萬加盟飲料店 網嗆：你還是再睡50分鐘吧！

台灣美食聞名國際，其中「手搖飲料」更是受大眾喜愛。日前，便有一名網友表示自己想要加盟知名飲料店「50嵐」或「再睡5分鐘」，並準備了250萬的加盟金。此文一出，卻紛紛遭網友打槍。

他嘆便當店多數客人「訂餐沒禮貌」 網轟：沒那個時間

「禮貌是很重要的社交禮儀」日前一名網友說明，自己是還在便當店打工時，接到訂單電話時客人都很少先說「你好」，而是直接講自己想要訂什麼便當，讓他想藉此詢問網友「大家有習慣用電話禮儀嘛？」

《美麗佳人》主編弄壞外借商品「丟兩袋銅板」賠償 事隔2天官方道歉了

流行時尚雜誌《美麗佳人》日前被爆出公司主編主動向外借拍商品，卻因為不小心弄壞，被要求賠償，她因而心生不滿拿了「兩大袋銅板」還錢，讓對方怒批根本欺負人。對此，《美麗佳人》也釋出聲明道歉，表示會懲處該同仁，日後對內也會以審慎嚴謹的標準，避免再發生類似狀況。

嚇死！永和有空拍機飛25層樓高 疑對住家內女童猛拍30秒

空拍機對住家隱私安全一直是社會上討論的問題，今（11）日就有一名家住25層樓高的女網友指出，一架無人空拍機疑似對著她家的客廳、女兒猛拍，雖然不確定是不是真的在拍家裡，但空拍機的安全疑慮再度引發網友討論。

冬天討厭推賣場購物車！原因曝光苦主超共鳴：簡直是惡夢

每當到了冬天，身上就特別容易產生靜電，尤其當脫下圍巾或毛衣時，總會聽到劈哩啪啦的聲響。近日一名女網友表示本身有靜電體質，因此討厭在冬天推賣場的購物車，不少網友看完深感認同，更有人分享消除靜電的小撇步。

熱門新聞

她在銀行喜見「零錢存款機」 行員曝真正用途：不是存錢

台北唯一小吃是什麼？ 多數人直指：這個真的一堆

女子在西門町「公開徵男友」 網驚：LINE好友數已達上限

雙12網購iPhone結帳竟多出5千元 一看明細超崩潰

超商工作有年終嗎？員工曝「驚人數字」：不比大公司差

搭捷運見男子被「黑洞狂吸」 照片曝光網笑：現實版怒髮衝冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。