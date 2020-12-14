年夜飯預算編1.2萬被嫌貴 網友列多道大菜金額打臉他

離農曆新年剩不到兩個月，許多家庭已在籌劃年夜飯的內容。一名網友自曝家裡編列給年夜菜的預算為1.2萬，認為太高了，不少網友卻認為還在正常範疇內，因為許多大菜食材本身就不便宜。

一名網友在PTT發文表示，他們家每年要為家族的年夜飯準備食材，由於今年開始管帳，他發現年夜飯的預算為12000元，只知道其中一項是好市多的2000元牛小排。

他補充他是客家家族共18人，爸爸等五個兄弟一家出2～3道菜，共準備兩天的份。1.2萬這個金額讓他開始有點害怕過年，直呼已是紅包預算的一半，他問道這樣的年夜菜預算是正常的嗎？

網友大多表示很正常：「有認識一個大家庭過年光買牛肉就破萬」、「我家光雞湯就8800了怎麼可能一萬二可以搞定」、「若是海鮮大菜其實很貴」、「隨便幾隻白鯧就可以輕鬆破萬」、「一甕佛跳牆就這個價了」、「你是不是從來不去菜市場的？」。

還有人歪樓表示：「你們現在買年菜食材是打算放多久」、「家庭支出要記帳，之後還要被其他家人檢視，比較不正常」。

根據yes123求職網2018年的調查，上班族最期待吃到的年菜排名出爐，「烏骨雞湯」以3成6拿下冠軍寶座；「烤鴨」居於第2；第3到第5名則依序為「佛跳牆」、「清蒸魚」、「酸菜白肉鍋」。