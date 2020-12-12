準新郎問結婚總共要花多少錢？ 過來人曝6位數超高金額

結婚是人生大事，但結一次婚總共要花多少錢呢？日前一名網友表示，最近想跟女友求婚，但不知道結婚的預算要怎麼抓才好，便想藉此詢問網友「這些大概都要多少錢呢?」並說明自己目前的結婚基金是有大概有30萬，「這樣夠嗎？」

原PO在PTT的Getmarry版上發文表示，自己與女友已有計畫是訂婚結婚辦一起，但不知道結婚的預算要怎麼抓才好。對此，他也說明，飯店應該會在台北找大概10幾桌的，拍婚紗則想等正式求婚完再來看，喜餅的話可能會買女友喜歡的Ooh la love喜餅，綜合以上幾點，原PO就想藉此問網友「結婚基金是有大概有30萬，這樣夠嗎？」

對此，便有網友發文回應表示「我剛辦完一週，花費近40萬給你參考」。其中，他說明婚紗是在台北親戚開的工作室拍的，花了約38k；婚宴是在中壢開19桌，一共是13k；和丈夫的對戒約34k；再加上零零總總的其他小支出，一共花費最少40萬，因此也告訴原PO，若預算只有30萬要在台北飯店辦是絕對不夠的。

對此，他也建議，有些朋友借信貸來辦婚禮，但婚後都過得不好。如果你工作算穩定，可以先規畫、多存幾個月加年終的錢看能不能多些資金再辦。