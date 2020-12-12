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他想用250萬加盟飲料店 網嗆：你還是再睡50分鐘吧！

聯合新聞網 / 綜合報導
手搖飲料示意圖，與本文無關。 圖／ingimage
手搖飲料示意圖，與本文無關。 圖／ingimage

台灣美食聞名國際，其中「手搖飲料」更是受大眾喜愛。日前，有一名網友表示自己想要加盟知名飲料店「50嵐」或「再睡5分鐘」，並準備了250萬的加盟金。此文一出，卻紛紛遭網友打槍。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文，並表示自己最近有加盟飲料店的想法，其中的加盟金、開店成本及營運成本則準備約250萬，開店地點則選在台南市區。對此，他也說明現在心中想加盟的品牌有兩間，分別是「50嵐」和網紅滴妹創的「再睡5分鐘」

他認為，前者的奶茶最好喝的，飲料品質也是最好的，而後者是因為有網紅滴妹人氣加持，但相對來說，他比較了解50嵐的資訊，因此想藉此發文想聽聽大家的意見。此文一出，就有內行網友透露，如果想開50嵐，起碼要有200萬的門檻，而且還得經過實習才有資格，至於「再睡五分鐘」也沒有開放加盟。

更有不少有經驗的網友紛紛回覆：「250也加不到」、「50嵐，但250夠嗎？」「我覺得你就抱著250萬，看你要睡多久就多久」、「夢裡什麼都有，沉睡吧！」「50嵐、再睡五分鐘的價格南部不可能接受」。

鏡周刊2018年訪問50嵐創辦人馬紹維的大妹、50嵐桃竹苗中區董事長馬雅芬指出，20多年來，50嵐早期的加盟金只收6萬元、另外會有4萬元押金（今加盟金10萬、押金5萬），加盟費本身不高，開店成本大多花在裝潢與買設備，加盟主要自行跟木工師傅洽談，總部會幫忙設計和監工。

手搖飲料 網紅 奶茶 品牌

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