他嘆便當店多數客人「訂餐沒禮貌」 網轟：沒那個時間

「禮貌是很重要的社交禮儀」日前一名網友說明，自己是還在便當店打工時，接到訂單電話時客人都很少先說「你好」，而是直接講自己想要訂什麼便當，讓他想藉此詢問網友「大家有習慣用電話禮儀嘛？」

原PO在PTT的女孩版上發文分享，自己之前在打工時都會接訂單電話，但客人常常就會說「我想要訂A餐」之類的，則很少聽到「喂！你好我想要訂A餐」這樣先問候的開頭。對此，原PO也說明，自己朋友覺得訂便當這種事可以不用電話禮儀，不需要「這麼拘謹」。

此文一出，不少網友也對此回應表示，「有時候太有禮貌會被質疑，為什麼不快點說重點」、「便當店其實會希望你直接說餐點名字，因為已經很忙了」、「便當店沒那個時間」、「我都直接點，想說他們應該希望客人講重點，而且也很多店家都直接報店名甚至不說話XD沒在打招呼的」。

但也有留言認為，無論如何講話都要有禮貌，紛紛表示「基本禮貌啊！不是嗎」、「禮儀是代表你是什麼人，而不是對方是什麼人」、「會，基本習慣」、「就算是暴怒客訴，也會『你好，#%^$^$$^，謝謝』」。