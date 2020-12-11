《美麗佳人》主編弄壞外借商品「丟兩袋銅板」賠償 事隔2天官方道歉了

流行時尚雜誌《美麗佳人》日前被爆出公司主編主動向外借拍商品，卻因為不小心弄壞，被要求賠償，她因而心生不滿拿了「兩大袋銅板」還錢，讓對方怒批根本欺負人。對此，《美麗佳人》也釋出聲明道歉，表示會懲處該同仁，日後對內也會以審慎嚴謹的標準，避免再發生類似狀況。

臉書流傳一篇9日釋出的貼文，一名網友指控《美麗佳人》雜誌主編陳君農，主動來找他們借拍商品，並承諾拍攝完成原樣歸還，沒想到弄壞了修不好，「竟先佯裝沒事拿回店上歸還」，而且從頭到尾態度都高傲輕蔑。

該網友控訴，自家公關是個兢兢業業的24歲女孩，好心幫她申請8折賠償，但陳君農竟跑到公司丟了二大袋銅板，對公關說，「ㄟ妳的錢」，接著丟下就跑。該網友怒火中燒，表示絕不姑息惡行，公司決定收回給她的折扣優惠，「銅板真的沒有不行，但麻煩來對點補齊」。

眼看事情越演越烈，《美麗佳人》在11日發出聲明，「本刊編輯部時尚主編日前向合作伙伴Trends商借衣物執行拍攝任務，於返還衣物時發現衣物損壞，故本刊同仁遂與合作夥伴協調購買事宜。然本刊同仁以不當方式進行支付，態度與行為確實可議，因而造成合作夥伴與外界觀感不佳，本刊特此向合作夥伴、各位閱聽人致上最誠摯的歉意」。

《美麗佳人》續指，將對該同仁進行懲處，日後亦仍當一貫秉持以最審慎嚴謹的標準，對內嚴格要求每位同仁，不得再有類似行為，也謝謝大家的意見，我們虛心接受，並將持續努力為讀者提供更好的文章。

不過針對《美麗佳人》滅火行動，網友並不買單，「用銅板付款真的很惡劣，這篇道歉也避重就輕，蠻糟糕」、「丞相，要起風了嗎？」、「這道歉我以為是我5歲姪子的日記」、「請勿因為職位把自己看太高，人是看品格」、「薪水用一塊銅板給她」。