嚇死！永和有空拍機飛25層樓高 疑對住家內女童猛拍30秒

空拍機對住家隱私安全一直是社會上討論的問題，今（11）日就有一名家住25層樓高的女網友指出，一架無人空拍機疑似對著她家的客廳、女兒猛拍，雖然不確定是不是真的在拍家裡，但空拍機的安全疑慮再度引發網友討論。

一名女網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，早上跟女兒在吃早餐，女兒突然對著客廳窗外大叫「這是什麼？」於是原PO馬上過去看，才發現竟是一架空拍機，對著家裡客廳、孩子猛拍。

於是原PO馬上把窗簾拉起來，卻發現空拍機持續拍，直到她叫老公出來，整段時間長達30秒以上，也讓她怒批根本侵犯隱私。原PO也透露，家裡住在仁愛公園旁25樓，「剛開始也以為拍風景，但發現離我家客廳距離很近」，空拍機離窗戶只有5公尺的距離，而且這麼高的樓層，連鳥都很少。

對此，網友也紛紛表示，「違規了，社區住宅不能飛，可以報警處理」、「妳也拿手機對拍留底」、「把它打下來」、「誇張死了」。

事實上，根據交通部民用航空局（民航局）規定，從事遙控無人機時，應遠離高速公路、快速公（道）路、鐵路、高架鐵路、地面或高架之大眾捷運系統、建築物及障礙物30公尺以上。不過，政府機關（構）、學校或法人依規定向民航局申請，則可排除限制。而警政單位也曾提醒過，於私人住宅或土地周邊亂飛空拍機，可能觸犯刑法妨害秘密罪。

至於空拍機罰則的部分，民航局指出，處罰方式包括罰鍰、沒入遙控無人機與禁止從事飛航活動等，罰鍰額度依情節及對安全影響程度，自新台幣1萬元至150萬元不等。若於400呎（自地表算起、約40層樓高）以上、禁航區、限航區、機場四周一定範圍內從事遙控無人機活動，由民航局廢止其操作證，並處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並得沒入遙控無人機。