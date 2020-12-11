快訊

財神爺上工！大樂透頭獎4.3億元 獎落「這縣市」一人獨得

勞動基金炒股案向上燒！寶佳唐楚烈4人羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嚇死！永和有空拍機飛25層樓高 疑對住家內女童猛拍30秒

聯合新聞網 / 綜合報導
無人空拍機示意圖。圖／ingimage
無人空拍機示意圖。圖／ingimage

空拍機對住家隱私安全一直是社會上討論的問題，今（11）日就有一名家住25層樓高的女網友指出，一架無人空拍機疑似對著她家的客廳、女兒猛拍，雖然不確定是不是真的在拍家裡，但空拍機的安全疑慮再度引發網友討論。

一名女網友在臉書社團「我是永和人」發文表示，早上跟女兒在吃早餐，女兒突然對著客廳窗外大叫「這是什麼？」於是原PO馬上過去看，才發現竟是一架空拍機，對著家裡客廳、孩子猛拍。

於是原PO馬上把窗簾拉起來，卻發現空拍機持續拍，直到她叫老公出來，整段時間長達30秒以上，也讓她怒批根本侵犯隱私。原PO也透露，家裡住在仁愛公園旁25樓，「剛開始也以為拍風景，但發現離我家客廳距離很近」，空拍機離窗戶只有5公尺的距離，而且這麼高的樓層，連鳥都很少。

對此，網友也紛紛表示，「違規了，社區住宅不能飛，可以報警處理」、「妳也拿手機對拍留底」、「把它打下來」、「誇張死了」。

事實上，根據交通部民用航空局（民航局規定，從事遙控無人機時，應遠離高速公路、快速公（道）路、鐵路、高架鐵路、地面或高架之大眾捷運系統、建築物及障礙物30公尺以上。不過，政府機關（構）、學校或法人依規定向民航局申請，則可排除限制。而警政單位也曾提醒過，於私人住宅或土地周邊亂飛空拍機，可能觸犯刑法妨害秘密罪。

至於空拍機罰則的部分，民航局指出，處罰方式包括罰鍰、沒入遙控無人機與禁止從事飛航活動等，罰鍰額度依情節及對安全影響程度，自新台幣1萬元至150萬元不等。若於400呎（自地表算起、約40層樓高）以上、禁航區、限航區、機場四周一定範圍內從事遙控無人機活動，由民航局廢止其操作證，並處新台幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並得沒入遙控無人機。

空拍機 民航局 隱私權

延伸閱讀

農機Uber擬110年Q1上路 青農代耕無人機噴藥

防敵人斬首 反無人機系統納印度總理保安機制

永和透天搶到沒貨 韓國街小巷平房也爆高價交易

男闖中橫管制路段棄車跳崖 空拍機搜救犬搜尋

相關新聞

《美麗佳人》主編弄壞外借商品「丟兩袋銅板」賠償 事隔2天官方道歉了

流行時尚雜誌《美麗佳人》日前被爆出公司主編主動向外借拍商品，卻因為不小心弄壞，被要求賠償，她因而心生不滿拿了「兩大袋銅板」還錢，讓對方怒批根本欺負人。對此，《美麗佳人》也釋出聲明道歉，表示會懲處該同仁，日後對內也會以審慎嚴謹的標準，避免再發生類似狀況。

嚇死！永和有空拍機飛25層樓高 疑對住家內女童猛拍30秒

空拍機對住家隱私安全一直是社會上討論的問題，今（11）日就有一名家住25層樓高的女網友指出，一架無人空拍機疑似對著她家的客廳、女兒猛拍，雖然不確定是不是真的在拍家裡，但空拍機的安全疑慮再度引發網友討論。

冬天討厭推賣場購物車！原因曝光苦主超共鳴：簡直是惡夢

每當到了冬天，身上就特別容易產生靜電，尤其當脫下圍巾或毛衣時，總會聽到劈哩啪啦的聲響。近日一名女網友表示本身有靜電體質，因此討厭在冬天推賣場的購物車，不少網友看完深感認同，更有人分享消除靜電的小撇步。

血汗待遇！安親班老師月本薪僅11K 網怒了：快檢舉　

一名女網友今（11）日在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，10月剛到某家安親班就職，發薪日為每個月10日，而11月時園長說好用2萬5000元跟她算薪水，沒想到今天仔細看薪資明細才驚覺異狀，因為本薪竟然只有1萬1000元，讓她直呼傻眼，「連基本底薪都不到，是我算錯了？還是我誤會了？」」

台灣人為何愛去北海道？ 網友點出一關鍵：台灣沒有

台灣人最愛去日本旅遊，據統計日本在2015年便超越中國大陸，成為台灣人最愛旅遊目的地，而北海道就是其中一個熱門地點。有網友在PTT貼出多個北海道觀光景點，並且好奇的詢問「台灣人為啥這麼愛北海道？」貼文讓喜愛北海道的鄉民們紛紛留言發表看法。

外送鐵板燒！她打開餐點怒飆髒話 網傻眼：根本廚餘

近幾年外送平台盛行，只要下載APP就能享用美食，但也發生店家提供的餐點照片，出現圖文不符的情況。日前一名女網友抱怨，單點一份炒三鮮外送，結果打開餐點瞬間無言，氣得她將照片PO上網，眾人傻眼直呼「」。

芮氏規模6.7地震只是小意思？ 網友回憶921大地震「震到絕望」

台灣位於環太平洋地震帶，每年發生地震的次數已不足為奇。然而，每當發生較大規模地震時，人們不免拿當年膽戰心驚的921強震來比較一番。昨晚間台灣東部海域9點19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，讓許多民眾擔心921情景是否再度上演。

為何小吃最貴的是蔬菜不是肉？ 內行人分析5因素解答

現代人生活忙碌，三餐時常靠外食解決，有人為了省錢會到自助餐店買便當，也因此能感受到食材價格的變動。一名網友有感而發地發文表示，用同樣的價格去買肉和菜，但菜的份量卻都只有一點點，讓他忍不住想問「為什麼市面上的蔬菜小吃都這麼貴？」

太習慣地震！台灣人幾級地震才逃命？網：「這個」出現就該跑

昨晚9時19分地牛大翻身，發生芮氏規模6.7今年最大地震，凌晨又再發生有感地震，嚇壞許多人。許多人今天上班上學，見面問候語紛紛變成「地震有準備逃命嗎」、「凌晨兩點有被搖醒嗎？」、「你有收到國家警報嗎？」。網友在PTT八卦版討論起「地震大概幾級，鄉民才會奪門而出？」，回響熱烈。

你沒收到？6.7地震搖晃全台 「2地區」國家邊緣人：等到沒睡

台灣昨（10日）晚9點19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，全台有感，國家級警報大響，嚇壞不少民眾。然而，正當全台網友都看著國家級警報一片哀嚎時，中壢、新竹地區的網友卻異常安靜，全台唯獨這2處的網友沒收到通知，便紛紛留言自嘲「果然我是國家級邊緣人」。

住幾樓以上地震不用逃？ 網勸：比起逃...找地方躲更實在

昨（10日）晚9點19分發生今年最大地震，全台有感！許多住在高樓的民眾更是被嚇得驚慌失措，紛紛想辦法逃到地面。不過，就有一名網友好奇「住在幾樓以上可以不用逃？」貼文引起許多人熱議，不少人認為除了逃下樓之外，「在家中尋找適當避難處」也相當重要。

到自助洗衣店泡泡流滿地 女學生此舉網讚爆

許多自助式店家常有客人弄壞機器、或是留下爛攤子的行為，也因為難究其責，因此許多業者只好自己認栽處理。但有業者分享遇到了負責任的客人，令他直呼「好窩心」。

熱門新聞

太習慣地震！台灣人幾級地震才逃命？網：「這個」出現就該跑

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友大推「好吃」

住幾樓以上地震不用逃？ 網勸：比起逃...找地方躲更實在

外送鐵板燒！她打開餐點怒飆髒話 網傻眼：根本廚餘

為何小吃最貴的是蔬菜不是肉？ 內行人分析5因素解答

你沒收到？6.7地震搖晃全台 「2地區」國家邊緣人：等到沒睡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。