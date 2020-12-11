台灣人為何愛去北海道？ 網友點出一關鍵：台灣沒有

台灣人最愛去日本旅遊，據統計日本在2015年便超越中國大陸，成為台灣人最愛旅遊目的地，而北海道就是其中一個熱門地點。有網友在PTT貼出多個北海道觀光景點，並且好奇的詢問「台灣人為啥這麼愛北海道？」貼文讓喜愛北海道的鄉民們紛紛留言發表看法。

原PO點出北海道多個台灣人常去的景點，包括函館、洞爺湖、登別、札幌、小樽、富良野等地，他說這些路線都可以看到很多台灣旅客，而且很多人第一次、第二次去日本就是去北海道的，這讓他不禁想問「北海道是不是台灣人日旅的新手村啊？要都去過才能探索本島嗎？」

貼文一出，許多網友也紛紛附和，「整個日本都是台灣人好嗎？」、「我唯一一個去了還想再去第二次的地方」、「因為很簡單啊，高中就跟同學自助了」、「東西好吃又好買，還有渡假fu，比韓國好玩多了，去二世谷滑雪+泡湯就對了」、「因為很多大陸人在那做旅遊業，中文就可以溝通」。

還有人認為北海道之所以吸引台灣人，就是因為能體驗下雪的感覺，「因為台灣不能玩雪」、「能看到雪就是爽」、「滑雪啊」、「因為平地不下雪」、「因為和台灣環境差異大」、「北海道有雪景，東西又好吃啊」。