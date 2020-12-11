冬天討厭推賣場購物車！原因曝光苦主超共鳴：簡直是惡夢

每當到了冬天，身上就特別容易產生靜電，尤其當脫下圍巾或毛衣時，總會聽到劈哩啪啦的聲響。近日一名女網友表示本身有靜電體質，因此討厭在冬天推賣場的購物車，不少網友看完深感認同，更有人分享消除靜電的小撇步。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「不愛在冬天推賣場的購物車，買個東西被電個5-6次，有時甚至被電到痛得叫出來，害我只能一直拿水抹手，這種帶靜電體質真令人頭痛困擾」。

貼文引起不少網友共鳴，「唉，我也是常被電」、「我也有靜電體質，一到冬天連開個門把都被電的哇哇叫」、「太懂了，冬天的日常」、「認同，常常被車門電到」、「我連拿個衛生紙給老闆都能電到了」、「我也是，超怕冬天的靜電，簡直是惡夢」、「沒錯，去超商都要拿衣服包住手把在開冰箱門」。

對此，有內行人提供解決方法，「這跟衣鞋材質有關，穿不是橡膠鞋底和盡量棉質的衣物」、「找個牆壁或柱子，手先摸上去再去觸碰金屬，個人覺有用」、「可以戴防靜電手環」、「摸鐵製物品之前，先拍一下手或手背先觸碰」、「勤抹乳液、護手霜會差很多！前幾年摸什麼都電，今年好多了」。