血汗待遇！安親班老師月本薪僅11K 網怒了：快檢舉　

一名女網友今（11）日在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，10月剛到某家安親班就職，發薪日為每個月10日，而11月時園長說好用2萬5000元跟她算薪水，沒想到今天仔細看薪資明細才驚覺異狀，因為本薪竟然只有1萬1000元，讓她直呼傻眼，「連基本底薪都不到，是我算錯了？還是我誤會了？」」

根據原PO提供的照片可以發現，薪資明細上寫道，月本薪1萬1000元、全勤獎金2000元，但因為原PO曾請假1日，因此扣1000元，加上帶班費1400元、交通補助1500元、工作與職務獎金8000元、考績獎金（學生成績）1000元，扣除勞健保後，實領到2萬3100元。

原PO補充，「另一位老師說班上學生前三名有獎勵，第一名1000，第二名500，第三名300，我們班剛好有一、二、三名，（考績前三名獎金）我卻只有1000」。

原PO也在文章留言處補充上班時數，基本上是周休2日，上班時間為早上10點到晚上7點，考前2周要延後下班，考前1周星期六從早上8點到下午4點。

而她的薪資待遇也引來網友憤慨，「本薪低於基本工資？」、「雇主可以不發獎金，但本薪不能低於基本工資，他敢這樣寫，妳還不敢檢舉嗎？」、「月本薪是我15年前打工的底薪」、「安親班1個月好幾萬，給人的卻這種薪？」、「勞保投保的級距有確認過嗎？看這計算方式，最好上勞保局查一查比較妥當」。

也有網友說，「這是一個月2萬5000元的薪資沒錯，如果不看明細只看總額就不會糾結了，請一天假跟扣除勞健保就是剩2萬3000多」，該網友也表示，雇主會這麼做主要是因為逃漏稅，「但是如果有想換工作的念頭，是可以查明公司到底幫妳投保多少（勞保）跟有沒有提撥6%，到底是以2萬5000元投保跟提撥，還是少報少提撥，如果不是以2萬5000元那是可以檢舉的，但是檢舉之後就是準備換工作了」。