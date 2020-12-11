芮氏規模6.7地震只是小意思？ 網友回憶921大地震「震到絕望」

台灣位於環太平洋地震帶，每年發生地震的次數已不足為奇。然而，每當發生較大規模地震時，人們不免拿當年膽戰心驚的921強震來比較一番。昨晚間台灣東部海域9點19分發生芮氏規模6.7地震，最大震度4級，讓許多民眾擔心921情景是否再度上演。

一位年輕網友在PTT的八卦版寫下，剛剛發生了4級地震，嚇得自己都快漏尿，差點準備奪門而出，但很多人說跟921比起來真的是小兒科，他好奇有沒有老人願意分享一下921大地震到底多可怕？

此文一出網友紛紛在底下留言回憶921當時景況，「住南投就知道了跟世界末日一樣」，「你會以為是飛彈炸過來開戰了」，「921都可搖到燈整個掉下來」，「震到有絕望感，懂嗎？」，「921搖到窗戶都快掉下來」，「家裡東西沒固定的都掉下來了」，「有接近死亡的恐懼感」，「921搖得更強而且久，甚至連續一段時間都有餘震」，「搖很久，水平搖上下搖，我窗戶外的電線都被扯掉」。

921大地震發生於民國88年9月21日上午1時47分，芮氏規模7.3，震源深度約8.0公里，震央位於南投集集並嚴重搖晃約102秒，此地震造成2415人死亡，29人失蹤，11,305人受傷，51,711間房屋全倒，53,768間房屋半倒，死傷慘重。