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到自助洗衣店泡泡流滿地 女學生此舉網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
自助洗衣加太多洗衣精讓地上滿是泡沫。圖擷自爆料公社
自助洗衣加太多洗衣精讓地上滿是泡沫。圖擷自爆料公社

許多自助式店家常有客人弄壞機器、或是留下爛攤子的行為，也因為難究其責，因此許多業者只好自己認栽處理。但有業者分享遇到了負責任的客人，令他直呼「好窩心」。

一名網友在《爆料公社》上發文分享，他是一名自助洗衣店老闆，有次接近晚上十點半時，接到一名女學生的電話，表示因額外添加了洗劑，導致大量洗衣泡從機身底下流洩而出，想借工具清理。原PO起初不以為意，也直接表示沒關係，明日再做整理即可，不料回頭探查監視器畫面時卻發現，泡沫流洩面積廣泛，女學生正用借來的工具埋頭苦清，看到此景原PO不禁感嘆，「誠實又努力收拾的客人，我心存感謝」。

原PO釋出的監視器截圖中可以看見，從洗衣機門溢出來的泡沫蔓延在地上，但因為業者已經有預設每台洗衣機都會自動添加洗衣精了，但可能女學生並不知道所以又自己加入，導致清洗時產生過多泡沫從洗衣機裡溢出。

文章發布後引起網友熱烈回應，「這種客人該發VIP了，現在有這種負責心態的人難找了」、「希望她長大入社會保有這樣的心！」、「中二中的嗎？教育得不錯唷！」、「直接送她再免費洗一次吧！還知道要自己負責的年輕人不多了」、「這品德教育是該稱讚」。

監視器畫面中，可以看到女學生奮力清潔的畫面。圖擷自爆料公社
監視器畫面中，可以看到女學生奮力清潔的畫面。圖擷自爆料公社

爆料公社 監視器

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