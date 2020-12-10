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Buffet吃到飽到底能不能吃回本？老饕算成本揭真相

聯合新聞網 / 綜合報導
吃到飽能回本嗎?網友好奇上網問大家。 圖／pixabay
吃到飽能回本嗎?網友好奇上網問大家。 圖／pixabay

為了讓民眾吃得過癮，許多飯店或是餐廳都會採用自助式吃到飽形式，結合中西料理，還有各式甜點，只要花一次錢就能盡情享用美食。但是到底能不能吃的回本，一直都是熱門的討論話題，有民眾最近去吃吃到飽，想問自己有沒有吃到回本。

網友在PTT「八卦版」發文說道，平常對於吃的部分很節省，很少有機會可以吃到肉，日前到吃到飽餐廳用餐，他拿了五塊烤牛肉灑鹽、喝現打果汁、生魚片一盤、一碗牛肉清湯、白蝦一盤、烤生蠔一盤、甜點舒芙蕾四顆，中間還有夾雜一些不重要的食物，這一頓餐折扣下來900元有找，他認為應該還是沒有回本，但是整體算新鮮好吃，他也好奇想問大家，有機會可以吃到回本嗎？

此文一出也引起網友熱議「讓自己開心就有」、「吃的開心就是回本，回不了本讓你吃不開心，本末倒置」、「如果那個價錢讓你吃的一直想回本代表你負擔不起，別去了」、「想吃回本是不可能的」、「你這成本大概250吧，虧大了」、「吃到飽就是『心理滿足』大於『生理滿足』大於『口袋』，就不用想太多了」。

也有人說「很困難，一般來說店家的進貨成本是外面市價的三分之一左右，你要吃到比外面三倍的量才能打平，而且海鮮的價錢很廣，同一種蝦可能有好幾種價錢」、「檯面上295再加你其他吃的應該不會超過400，400/900=45%，食材成本，毛利約55%，但這些食材成本都是高估，實際上一定更低，如果要吃回本，那些食物要吃到4-5倍的量才有可能。」

自助餐店

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