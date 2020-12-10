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客人嫌回話「沒溫度」而不下單 客服難過：不知該怎麼回答
從事客服行業首重服務態度，一名網路客服被客人嫌講話沒溫度，因而決定暫時不下單，讓她很難過，不知道該怎麼回答，詢問到底是哪句話出問題了。
一名從事客服的女網友在Dcard發文，她PO出和客人的網路對話，對方問這兩天下訂客製化商品，禮拜六之前是否拿得到。客服回覆今天付款會是下週三、四寄出，建議今天下單，並說宅配比較快，「請自行判斷選擇7-11還是宅配」。客人回：「雖然是客製商品，但回覆沒有溫度，還是謝謝你，我再考慮」。
原PO表示被嫌說話沒溫度心裡有點難過，不知道該怎麼回答客人，將對話截圖貼上網請教網友。
許多網友直指問題出在「自行判斷」這句話：「這種回話感覺很敷衍」、「聽起來好沒耐心」、「太制式官方用詞了」、「客人回得有點直接但是事實」、「有種選錯了你家的事的感覺」，還有人教導應該要加一些語助詞和表情符號：「宅配會比較快喔（愛心）」。
但也有人力挺原PO：「又不是來交朋友的，是要什麼溫度」、「我只在意回覆速度和專業度」、「文字要有溫度蠻難的」、「我覺得沒有不妥，服務業就是這樣，做久了就別在意」。
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