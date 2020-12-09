暗器？她險被內衣鋼圈插死 網：柯南兇手用過這招

女性內衣形式百百款，從無鋼圈、運動內衣到調整型內衣等都有，一名網友在臉書分享自己差點被內衣的鋼圈插死，不料卻被其他鄉民投以羨慕的眼光，直呼「我們看了只能說羨慕又嫉妒」。

一位網友在臉書「爆怨2公社」PO文，她表示差點被斷裂的內衣鋼圈插死，驚險經歷讓她直呼「X的這東西到底誰發明的」、「保險應該保高一點」。

貼文曝光後吸引眾多女性網友回應，看完原PO經歷有人直呼「真羨慕」、「我們用不到這個」、「我們看了只能說羨慕又嫉妒」；此外也有人提到「我有經驗的！被插到很痛的」、「我也有過欸，差點被插死」；還有另外一群人歪樓，直呼柯南有一集的兇手，就是將內衣鋼圈削尖後殺人。

對於原PO內衣鋼圈斷裂，網友懷疑可能是洗內衣時方法不對，有人建議洗內衣時要記得用外觀像籠子的洗衣袋，如此一來鋼圈才不會移位；另外還有人建議原PO改穿無鋼圈內衣，直接避免被鋼圈插到的困擾，但原PO對此表示除了沒有喜歡的無鋼圈內衣款式，她直呼「我的多大，無鋼圈基本很難撐」。

另外，胸腔暨重症科醫師黃軒提醒胸部上的的油脂、微生物，夾雜著污垢全都會沾附在內衣上，若沒有清洗內衣、導致髒污在乳房周邊越積越久，可能引發皮膚疾病。對此，紐約大學醫學院病理專家Philip Tierno認為，內衣最多穿3次後就該清洗，若有大量出汗，即使只穿一次也該清洗內衣。

至於內衣該何時更換，黃軒表示當內衣發出臭味、出現汙漬或發黃、變形等狀況時，就該換內衣了。黃提醒內衣是消耗品，內衣的使用次數壽命約在100次，假設依照2到3天穿回同一件內衣頻率估算，穿近一年就應該拋棄了。