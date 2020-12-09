表妹借2萬5千…還錢送上豬公 他手一掂發現案情不單純

俗話說有借有還、再借不難，有位網友分享爸媽借給表妹2萬5千元當補習費，表妹還錢時給了一個號稱存有約2萬元的小豬撲滿，但原PO掂了掂重量後直呼「心涼涼的」。

一位網友在PTT「WomenTalk板」PO文，他提到爸媽借了2萬5千元給表妹當補習費，不料表妹還錢時只給了一個存了一半50元銅板、號稱有2萬元的小豬撲滿，原PO一檢查不僅發現裡面還混有1元銅板，粗算總計2萬5千元的50元銅板約重7公斤，但掂了掂表妹給的小豬撲滿後，原PO嘆氣表示「心涼涼的」。

想不到爸媽反倒覺得欣慰，直誇表妹是個守承諾的小孩，還打算幫表妹把撲滿存滿再送給她當獎學金，對於表妹不誠實一情事，原PO問眾鄉民要不要和爸媽說撲滿存款的實情，順帶還問了網友覺得表妹給的撲滿到底裝多少錢。

網友紛紛表示「豬仔會消化，放越久會越少」、「有5000就不錯了吧」、「正常親戚聽到這個，早就跟她爸媽告狀」、「好棒的爸媽，缺乾兒子嗎」；對於表妹2萬5千的「補習費」，有網友突破盲點「有1萬你就要偷笑了…確定借的錢不是拿去買手機？補習偷偷來是補了什麼，你家人沒問？」、「2萬5不跟父母講，偷買手機吧」。