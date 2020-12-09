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火鍋料怎調最完美？ 內行老饕曝秘傳配方：保證好吃又香

聯合新聞網 / 綜合報導
吃火鍋要如何才能調出完美醬料？一名內行老饕就分享秘傳配方，讓不少網友看了直流口水。圖片來源／ingimage
吃火鍋要如何才能調出完美醬料？一名內行老饕就分享秘傳配方，讓不少網友看了直流口水。圖片來源／ingimage

寒冬中能吃上熱騰騰的火鍋是非常幸福的一件事，其中沾醬更是不可少的重要配角。一名網友就好奇「如何調出火鍋的完美醬料？」貼文引來一名神人老饕透露自己秘傳的醬料配方，讓許多網友看了相當心動。

一名網友在PTT八卦板以「怎麼調出火鍋的完美醬料？」為題發文，表示火鍋店有各式各樣的醬料，除了蔥花、蒜泥、蘿蔔泥、辣椒及花生粉外，還有其他許多特別的佐料可以搭配，但每個人心中都有一個火鍋醬料的完美方程式，「請問大家都怎麼調出完美醬料？」

貼文一出，立刻引起網友熱議。許多網友就留言分享，「豆瓣醬打底，加上少許醬油、再加大量白醋」、「醬油+烏醋+蒜蓉，另外再拿一個碟子裝辣椒醬」、「沙茶跟醬油打底，再來是大量的辣椒跟青蔥」。

還有另一名老饕網友回文分享秘傳醬料，「1.一顆可以生食的雞蛋，先蛋清分離，蛋黃的部分要用到醬料內，蛋白要留下來沾肉片、2.加入花生粉及橄欖油炒過沙茶醬兩大湯匙，跟蛋黃混合均勻、3.加入少許豆瓣醬（羊肉爐那種）以及芝麻醬混合均勻」。

接著，老饕網友繼續說明，「4.加入一點白醋以及一點烏醋混合均勻、5.加入一點點日本的沖繩辣椒油，這時也加入一點麻油幾滴混合均勻、6.加入蒜頭仁切碎，加入辣椒碎混合均勻、7.最後加上香茅一點提升整體氣味，上面灑上蔥末，然後跟火鍋高湯兩湯匙混合，保證好吃又香」。

PTT 火鍋 食譜

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