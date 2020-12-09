自助餐的秘密？他實測2個相同便當卻有價差 哭喊：看臉算錢嗎

不少上班族用餐時間喜歡選擇自助餐店，菜色多樣又能決定想吃的份量，但自助餐的價錢算法卻常常招人怨，日前就有網友與同事實測在自助餐店夾兩個一模一樣菜色與份量的便當，結果價錢卻差了15塊，讓他直呼「自助餐的價格是看臉算錢的嗎？」

原PO在PTT的「Gossiping板」上發文談到，自己公司附近中午用餐選擇不多，因此常常和同事去吃自助餐，不過吃了一陣子後就發現，結帳的員工價錢算法有些浮動，沒有一定的標準，表示「有時候價錢感覺合理，有時候又很便宜，但有時又會覺得怎麼那麼貴」。

為了解決心中的困惑，原PO決定與同事一探自助餐的算錢公式，兩人分別夾了相同的菜色與份量，圖中可見菜色有番茄炒蛋、豆芽菜、地瓜葉、高麗菜及主食炸雞肉，兩個便當的差別只在於擺放位置不同。

結果原PO與同事前後去結帳後，兩個相同的便當竟然差了15元！左邊的便當是105元，右邊的則是120元，這樣的價差也讓原PO哭笑不得的直問「兩個便當差15元是差在顏質上嗎？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「你是不是被收比較多錢的那個」、「擺法有差」、「你明天再試一次，這次你喊她美女試試」、「顏質霸凌」、「看身材算錢吧，長的大隻都被算貴」。

另外還有網友點出「右邊的便當看起來比較滿，可能是肉跟番茄蛋的顏色相近讓視覺感較多」，原PO也回應「好像有點道理，看來擺法和配色也許就是自助餐公式的秘密了」。